CHP'de Hatay Krizi! Özgür Özel'den Dikkat Çeken Açıklama: 'Lütfü Savaş, CHP'nin Gösterebileceği En İyi Aday'
CHP'de Hatay Krizi! Özgür Özel'den Dikkat Çeken Açıklama: 'Lütfü Savaş, CHP'nin Gösterebileceği En İyi Aday'
CHP'deki Hatay krizi tüm hızıyla devam ederken, peş peşe açıklamalar geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday' dedi.
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31 Mart tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel HalkTV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına konuk oldu.
"Hatay yanlış yapamayacağımız bir yer. Hatay’da sadece siyaset yapmıyoruz. Hatay’ın travmasına anlayış gösteriyoruz. Hatay’ın bir duygusu var, siyaset o duyguları bir yerde yok sayma işi değil o duyguları doğru yönetme işi'' diyen Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:
'Memleketim Manisa’da bir anket yaptık, Hatay’da beş anket yaptık. Her şeyi anketlere bağlamak da doğru değil ama İzmir’e Manisa’ya bir heyet yolladık Hatay’a üç farklı heyet yolladık dördüncüsü de son kalan aday adaylarının hepsini genel merkezde ağırladık ilçe adayları için. Hatay Büyükşehir, Türkiye’de Hatay’ı aşan bir noktaya geldi. Hatay’da biz yüzde 20-30 oy alabiliyorken iki dönemdir Hatay’ı kazanan bir belediye başkanı var.''
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden Hatay'a aday olan Lütfü Savaş'ı işaret ederek, ''Bizim yaptırdığımız bütün anketlerde CHP’nin gösterebileceği en iyi aday. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunmasını kötü süreç yönetimi olarak düşünmüyorum" dedi.
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