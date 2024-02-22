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Havada Bomba Paniği! Tuvalette Not Bulundu: Acil İniş Yaptı

Havada Bomba Paniği! Tuvalette Not Bulundu: Acil İniş Yaptı

bomba
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 09:35

ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya giden yolcu uçağında panik anlar yaşandı. Uçağın tuvaletinde bulunan tehdit notu ortalığı karıştırdı ve uçak Chicago'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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ABD'de Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles’a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.

ABD'de Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles’a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.

Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Daha sonra, FBI Chicago Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur" bilgisi verildi.

Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı. Daha sonra, FBI Chicago Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur" bilgisi verildi.

Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.
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