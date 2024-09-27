Lunaparklardaki Hız Trenleri Nasıl Oluyor da Ters Takla Gibi Hareketlerde Raylardan Çıkmıyor?

Lunaparklardaki hız trenlerine en az bir kez bindiyseniz, ne kadar çılgın bir his olduğunu bilirsiniz. Sonsuz gibi görünen o ani dönüşler ve ters taklalar, kimi zaman eğlenceli, kimi zaman ise ürkütücü olabilir.

Peki döndükçe kalbimizi sıkıştıran bu hız trenleri, en ani dönüşlerde bile nasıl oluyor da raylarda kalabiliyor?

Kaynak