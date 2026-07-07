Love Bombing Mağdurlarının Derdine Derman Olacak 10 Parça

İlişkinin ilk günlerini bir gözünün önüne getirsene... Telefona düşen saniyelik mesajlar, 'Sen bugüne kadar neredeydin?', 'Hayatımın anlamını buldum' tadında iddialı ilan-ı aşklar, jestler, gözlerinin içine baka baka kurulan o devasa gelecek planları... Kendini adeta bir Hollywood romantik komedisinin başrolünde, bulutların üzerinde uçuyor gibi hissediyordun.

Sonra ne mi oldu? O seni göklere çıkaran insan bir anda ortadan kayboldu, mesajlara saatler sonra dönmeye başladı ya da sanki o deli divane aşık olan kendisi değilmiş gibi buz kesti. Bir anda bulutlardan yere öyle bir çakıldın ki, günlerdir beyninin içinde tek bir soru dönüp duruyor: 'Ben nerede hata yaptım?'

Hemen o soruyu ve içindeki o suçluluk duygusunu ait olduğu yere, yani çöpe fırlatıyorsun! Bu listeyi açıyorsun.