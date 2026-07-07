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Love Bombing Mağdurlarının Derdine Derman Olacak 10 Parça

etiket Love Bombing Mağdurlarının Derdine Derman Olacak 10 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 18:01
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İlişkinin ilk günlerini bir gözünün önüne getirsene... Telefona düşen saniyelik mesajlar, 'Sen bugüne kadar neredeydin?', 'Hayatımın anlamını buldum' tadında iddialı ilan-ı aşklar, jestler, gözlerinin içine baka baka kurulan o devasa gelecek planları... Kendini adeta bir Hollywood romantik komedisinin başrolünde, bulutların üzerinde uçuyor gibi hissediyordun.

Sonra ne mi oldu? O seni göklere çıkaran insan bir anda ortadan kayboldu, mesajlara saatler sonra dönmeye başladı ya da sanki o deli divane aşık olan kendisi değilmiş gibi buz kesti. Bir anda bulutlardan yere öyle bir çakıldın ki, günlerdir beyninin içinde tek bir soru dönüp duruyor: 'Ben nerede hata yaptım?'

Hemen o soruyu ve içindeki o suçluluk duygusunu ait olduğu yere, yani çöpe fırlatıyorsun! Bu listeyi açıyorsun.

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1. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası

Listenin açılışını tabii ki rock müziğin kraliçesiyle yapıyoruz. O sahte sevgi bombardımanının ardından bağıra bağıra söylenecek en net parça.

2. Dua Lipa - New Rules

Love bombing uygulayanlar geri dönmeye bayılır. Dua Lipa burada sana hayatta kalma kurallarını tek tek sayıyor: Telefonu açma, onu içeri alma, arkadaş kalmaya çalışma!

3. Taylor Swift - I Knew You Were Trouble

En başından beri o 'aşırı mükemmel' ve hızlı gelişen hallerde bir tuhaflık olduğunu hissetmiştin. Taylor senin o bastırılmış iç sesine tercüman oluyor.

4. Sezen Aksu - Kusura Bakma

Seni önce göklere çıkarıp sonra bir anda yok sayan o insana verilecek en asil, en derin ve en net cevap. Minik Serçe yine haklı.

5. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

O gittikten sonra geride kalan enkazı tamamen temizliyoruz. Eski seni daha güçlü, daha sınırları olan ve ne istediğini bilen bir versiyonla yeniden inşa etme zamanı.

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6. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

Süperstar’dan daha iyi kim anlatabilir küllerinden doğmayı?  Bu şarkıyla odada küçük bir dans patlatmak serbest!

7. Lizzo - Good As Hell:

Saçlarını savur, makyajını tazele ve o yataktan kalk. Bu şarkının ritmi seni anında modaya sokacak ve dünyaya meydan okuma enerjisi verecek.

8. Teoman - Tek Başına Dans

eoman burada o her şeyi kontrol etmeye çalışan manipülatörlere karşı en güzel özgürlük ilanını yapıyor. Kimseye ihtiyacın olmadığını, kendi kendine gayet iyi olduğunu hatırlatır.

9. Yalın - Hele Bi Başla

Hayata, yeni günlere ve o insan olmadan açacağın tertemiz sayfalara enerjik bir başlangıç şarkısı.

10. Sezen Aksu - Geçer

Listenin kapanışını yine o nihai ve huzurlu kabullenişle yapıyoruz. İçini ferah tut: 'Geçer, geçer, daha öncekiler gibi... Bu da geçer, neler neler geçmedi ki?'

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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