Love Bombing Mağdurlarının Derdine Derman Olacak 10 Parça
İlişkinin ilk günlerini bir gözünün önüne getirsene... Telefona düşen saniyelik mesajlar, 'Sen bugüne kadar neredeydin?', 'Hayatımın anlamını buldum' tadında iddialı ilan-ı aşklar, jestler, gözlerinin içine baka baka kurulan o devasa gelecek planları... Kendini adeta bir Hollywood romantik komedisinin başrolünde, bulutların üzerinde uçuyor gibi hissediyordun.
Sonra ne mi oldu? O seni göklere çıkaran insan bir anda ortadan kayboldu, mesajlara saatler sonra dönmeye başladı ya da sanki o deli divane aşık olan kendisi değilmiş gibi buz kesti. Bir anda bulutlardan yere öyle bir çakıldın ki, günlerdir beyninin içinde tek bir soru dönüp duruyor: 'Ben nerede hata yaptım?'
Hemen o soruyu ve içindeki o suçluluk duygusunu ait olduğu yere, yani çöpe fırlatıyorsun! Bu listeyi açıyorsun.
1. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası
2. Dua Lipa - New Rules
3. Taylor Swift - I Knew You Were Trouble
4. Sezen Aksu - Kusura Bakma
5. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım
6. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
7. Lizzo - Good As Hell:
8. Teoman - Tek Başına Dans
9. Yalın - Hele Bi Başla
10. Sezen Aksu - Geçer
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın