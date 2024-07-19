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LOTR Oyuncuları, Ölünce Aragorn'un Üstüne Gömülmek İstediklerini İtiraf Ettiler

LOTR Oyuncuları, Ölünce Aragorn'un Üstüne Gömülmek İstediklerini İtiraf Ettiler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 13:58

'Yüzüklerin Efendisi'nde Merry ve Pippin karakterini canlandıran oyuncular, Aragorn'u oynayan Viggo Mortensen ile birlikte gömülme planlarından bahsetti. X'te Orta Dünya'nın paylaştığı ve izleyen herkesi güldüren o itirafı buradan izleyebilirsiniz:

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J.R.R. Tolkien'in 'Yüzüklerin Efendisi' serisinin en sevilen ana karakterlerinden ikisi hiç kuşkusuz Merry Brandybuck ve Pippin Took'tur.

J.R.R. Tolkien'in 'Yüzüklerin Efendisi' serisinin en sevilen ana karakterlerinden ikisi hiç kuşkusuz Merry Brandybuck ve Pippin Took'tur.

Frodo Baggins'in kuzeni ve yakın arkadaşı olan bu ikili, serinin büyük bölümünde Frodo ve Sam'e eşlik etmiş ve ilginç karakterleriyle izleyenleri oldukça eğlendirmişlerdir.

Frodo Baggins'in kuzeni ve yakın arkadaşı olan bu ikili, serinin büyük bölümünde Frodo ve Sam'e eşlik etmiş ve ilginç karakterleriyle izleyenleri oldukça eğlendirmişlerdir.

Seri boyunca her ne kadar yerinde duramasalar bile dostluklarıyla da ön plana çıkmışlardır. Özellikle Aragorn'la! Aragorn bu ele avuca sığmaz hobbitlerin cesaretlerini takdir ederken, onlar da Aragorn'un liderliğine çok önem vermişlerdir.

Peki ya gerçek hayatta bu küçük hobbitlerle Aragorn'un arası nasıl? X'te Yüzüklerin Efendisi paylaşımları yapan Orta Dünya sayfası, Merry Brandybuck ve Pippin Took'u canlandıran oyuncuların Aragorn'u canlandıran Viggo Mortensen ile aralarındaki ilginç bir olayı paylaştı.

Peki ya gerçek hayatta bu küçük hobbitlerle Aragorn'un arası nasıl? X'te Yüzüklerin Efendisi paylaşımları yapan Orta Dünya sayfası, Merry Brandybuck ve Pippin Took'u canlandıran oyuncuların Aragorn'u canlandıran Viggo Mortensen ile aralarındaki ilginç bir olayı paylaştı.

Yüzüklerin Efendisi'nin hobbitleri gerçek hayatta Viggo Mortensen ile gömülmek istediklerini ama Aragorn oyuncusu Mortensen'in bunu kabul etmediğini dile getirdi. Dominic Monaghan ve Billy Boyd'un duyan herkesi güldüren o Aragorn ile gömülme planını buradan izleyebilirsiniz:

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Arwen buna pek izin vermez gibi sanki! Siz bu cenaze planına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Arwen buna pek izin vermez gibi sanki! Siz bu cenaze planına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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