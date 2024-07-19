LOTR Oyuncuları, Ölünce Aragorn'un Üstüne Gömülmek İstediklerini İtiraf Ettiler

'Yüzüklerin Efendisi'nde Merry ve Pippin karakterini canlandıran oyuncular, Aragorn'u oynayan Viggo Mortensen ile birlikte gömülme planlarından bahsetti. X'te Orta Dünya'nın paylaştığı ve izleyen herkesi güldüren o itirafı buradan izleyebilirsiniz: