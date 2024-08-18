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Listeleri Alt Üst Etme Konusunda Bir Marka Haline Gelen Sefo’nun 12 Şarkısı

etiket Listeleri Alt Üst Etme Konusunda Bir Marka Haline Gelen Sefo’nun 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 00:15

Geçen yazlara damgasını vuran Sefo'ya gerçekten de bayılıyoruz! Şarkıları bize çok iyi geliyor ki, ona karşı fangirl'lük yapmamızın önüne geçemiyoruz!

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1. Sefo - Kapalı Kapılar

2. Sefo - beni beni

3. Sefo ft. Simge - Görmem Böylesini

4. Sefo - ARABA

5. Sefo - IMPARATOR

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6. Sefo - Türkiye’m

7. Sefo - Bilmem Mi?

8. Sefo, Capo - ISABELLE

9. Sefo - toz duman

10. Sefo - Affettim

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11. Sefo - Tutsak

12. Sefo ft. Jako - kördüğüm

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