Listeleri Alt Üst Etme Konusunda Bir Marka Haline Gelen Sefo’nun 12 Şarkısı
Listeleri Alt Üst Etme Konusunda Bir Marka Haline Gelen Sefo’nun 12 Şarkısı
Geçen yazlara damgasını vuran Sefo'ya gerçekten de bayılıyoruz! Şarkıları bize çok iyi geliyor ki, ona karşı fangirl'lük yapmamızın önüne geçemiyoruz!
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1. Sefo - Kapalı Kapılar
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2. Sefo - beni beni
3. Sefo ft. Simge - Görmem Böylesini
4. Sefo - ARABA
5. Sefo - IMPARATOR
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6. Sefo - Türkiye’m
7. Sefo - Bilmem Mi?
8. Sefo, Capo - ISABELLE
9. Sefo - toz duman
10. Sefo - Affettim
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