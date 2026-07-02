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Lionel Messi ve Arkadaşları Güvenlik Kontrolünden Geçerken Görüntülendi

etiket Lionel Messi ve Arkadaşları Güvenlik Kontrolünden Geçerken Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.07.2026 - 12:43
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Arjantin Milli Takımı, ABD’nin Kansas City şehrinde uçuş öncesi güvenlik taramasına girdi. Arjantin efsanesi Lionel Messi de kafilenin geri kalanı gibi ayakkabılarını çıkarıp metal dedektöründen geçti. Dışarıdan izleyen bir kişinin olayı kaydetmesiyle video dünya çapında viral oldu.

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Dünya Kupası'nın en büyük ev sahibi ABD, uzun güvenlik kuyrukları ve prosedürleri nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Dünya Kupası'nın en büyük ev sahibi ABD, uzun güvenlik kuyrukları ve prosedürleri nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Özellikle bazı oyuncu ve personellerin deport edilmesi hatta görevli hakeme vize çıkmaması da kamuoyunda uzunca bir süre gündem olmuştu. Ancak tepkiler güvenlik prosedürlerini yumuşatmadı. Kupanın favorilerinden Arjantin de güvenlik aramasından geçti. Takımın yıldızı Lionel Messi de aramada bir takım arkadaşının çantasından mangal çakmağı çıkmasına kahkaha attı.

Arjantin Milli Takımı'nın güvenlik araması kameralara böyle yansıdı.

Lionel Messi ve takım arkadaşlarının ayakkabılarına kadar aranması sosyal medyada hızla yayıldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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