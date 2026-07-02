Lionel Messi ve Arkadaşları Güvenlik Kontrolünden Geçerken Görüntülendi
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Dünya Kupası'nın en büyük ev sahibi ABD, uzun güvenlik kuyrukları ve prosedürleri nedeniyle sık sık eleştiriliyor.
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Arjantin Milli Takımı'nın güvenlik araması kameralara böyle yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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