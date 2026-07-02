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Afrika Takımlarının Şanssızlığına Dair İki Çift Lafı Olan Futbolseverler

etiket Afrika Takımlarının Şanssızlığına Dair İki Çift Lafı Olan Futbolseverler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.07.2026 - 10:46
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2026 Dünya Kupası'nda en dikkat çeken kıta şüphesiz Afrika oldu. Kıtadan katılan 10 takımın 9'u grupları geçince beklentiler de arttı. Ancak Güney Afrika, Fildişi Sahilleri, Kongo ve Senegal'in peş peşe elenmesi ve bu elenmenin öne geçtikten sonra yenilen son dakika golleriyle gelmesi sosyal medyada da konuşuldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
17 Gün
:
10 Saat
:
37 Dakika
:
49 Saniye
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Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Afrika takımlarının büyük çoğunluğu zorlu grupları aşsa da skoru korumakta zorlandı.

Afrika takımlarının büyük çoğunluğu zorlu grupları aşsa da skoru korumakta zorlandı.

Güney Afrika, Fildişi Sahilleri, Kongo ve Senegal talihsiz bir şekilde kupaya son 32'de veda etti.

Tabii bu durum yerli olsun yabancı olsun futbolseverlerin radarından kaçmadı.

Tabii bu durum yerli olsun yabancı olsun futbolseverlerin radarından kaçmadı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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