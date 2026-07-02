Afrika Takımlarının Şanssızlığına Dair İki Çift Lafı Olan Futbolseverler
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2026 Dünya Kupası'nda en dikkat çeken kıta şüphesiz Afrika oldu. Kıtadan katılan 10 takımın 9'u grupları geçince beklentiler de arttı. Ancak Güney Afrika, Fildişi Sahilleri, Kongo ve Senegal'in peş peşe elenmesi ve bu elenmenin öne geçtikten sonra yenilen son dakika golleriyle gelmesi sosyal medyada da konuşuldu.
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Afrika takımlarının büyük çoğunluğu zorlu grupları aşsa da skoru korumakta zorlandı.
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Tabii bu durum yerli olsun yabancı olsun futbolseverlerin radarından kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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