İzmir Menderes'te Bir Aquaparkta Yaşanan Yoğunluk Gündem Oldu
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Havaların ısınmasıyla aquapark ve benzer eğlence yerlerinde yoğunluklar dikkat çekmeye başladı. İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür'deki bir işletmenin dalga havuzunda yüzlerce kişi şişme botlarla doldu. Botlara doluşan vatandaşın yoğunluğu dikkat çekerken bu kalabalık ortam X'te de dikkatlerden kaçmadı.
via: İzmir Geyik
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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