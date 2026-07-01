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MR'a Giren Ayıdan Travmatik Tasarımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

MR'a Giren Ayıdan Travmatik Tasarımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2026 - 18:01
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Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bu Çarşamba kimler paylaşımlarıyla güldürmüş?

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Başlayalım...

Başlayalım...

Böyle bir his demek ki...

Böyle bir his demek ki...
twitter.com

Aman dikkat!

Aman dikkat!
twitter.com

Influencer dertleri...

Influencer dertleri...
twitter.com

Devam edelim.

Devam edelim.
twitter.com
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Bu daha gerçekçi.

Bu daha gerçekçi.
twitter.com

Doğru kullanım!

Doğru kullanım!
twitter.com

Bir de video...

Helal!

Helal!
twitter.com

Böyle gelenekler devam etmeli.

Böyle gelenekler devam etmeli.
twitter.com
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Hummalı çalışma devam ediyor.

Hummalı çalışma devam ediyor.

Hep NATO

Hep NATO
twitter.com

Travmatik tasarımlar.

Travmatik tasarımlar.
twitter.com

Aman Yusuf...

Aman Yusuf...
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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