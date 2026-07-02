Senegalli Oyuncu Pape Gueye Teknik Ekip Değişene Kadar Milli Formayı Giymeyeceğini Açıkladı
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Senegal Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Pape Gueye, Dünya Kupası Son 32 turunda Belçika'ya elenmelerinin ardından sert bir açıklama yaptı. Gueye, mevcut teknik kadro görevde kaldığı sürece milli takımdan ara vereceğini duyurdu.
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Senegal, uzun süre 2-0 önde götürdüğü Belçika maçında skoru tutamadı.
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Oyundan alınan Pape Gueye ise yenilginin ardından sert bir açıklama yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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