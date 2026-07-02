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Senegalli Oyuncu Pape Gueye Teknik Ekip Değişene Kadar Milli Formayı Giymeyeceğini Açıkladı

etiket Senegalli Oyuncu Pape Gueye Teknik Ekip Değişene Kadar Milli Formayı Giymeyeceğini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.07.2026 - 12:00
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Senegal Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Pape Gueye, Dünya Kupası Son 32 turunda Belçika'ya elenmelerinin ardından sert bir açıklama yaptı. Gueye, mevcut teknik kadro görevde kaldığı sürece milli takımdan ara vereceğini duyurdu.

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Senegal, uzun süre 2-0 önde götürdüğü Belçika maçında skoru tutamadı.

Senegal, uzun süre 2-0 önde götürdüğü Belçika maçında skoru tutamadı.

2-2'ye gelen maç uzatmalara gitti. Afrika ekibi son dakika penaltısıyla kupaya veda etti. Ülkede takımın teknik heyeti eleştirilerden nasibini aldı. Pape Gueye oyundan çıkarılınca takımın tüm dengesi dağıldı. Üstüne onun yerine giren Lamine Camara penaltıya sebep oldu.

Oyundan alınan Pape Gueye ise yenilginin ardından sert bir açıklama yaptı.

Oyundan alınan Pape Gueye ise yenilginin ardından sert bir açıklama yaptı.

Gueye sosyal medya hesabından 'Eleme hakkında birkaç kelime daha söyleyeceğim ama bugün şunu ilan ediyorum: Bu teknik kadro yerinde kaldığı sürece milli takımdan ara veriyorum.' sözlerini paylaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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