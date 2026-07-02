Milli Takımın, Dünya Kupası Hezimeti Sonrası Hakan Çalhanoğlu Çökmüş, Kendini Kapatmış!
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A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası’ndaki hezimetin ardından aldığı yoğun eleştirilerin ardından ciddi bir mental yorgunluk yaşıyor. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçen futbolcunun, telefonlarını kapatarak en yakın çevresi dahil kimseyle iletişim kurmadığı ortaya çıktı.
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A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, milli takımın Dünya Kupası hezimeti sonrası kendisine yöneltilen sert eleştiriler nedeniyle derin bir psikolojik yıpranma süreci geçiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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