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Milli Takımın, Dünya Kupası Hezimeti Sonrası Hakan Çalhanoğlu Çökmüş, Kendini Kapatmış!

etiket Milli Takımın, Dünya Kupası Hezimeti Sonrası Hakan Çalhanoğlu Çökmüş, Kendini Kapatmış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2026 - 10:43
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A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası’ndaki hezimetin ardından aldığı yoğun eleştirilerin ardından ciddi bir mental yorgunluk yaşıyor. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçen futbolcunun, telefonlarını kapatarak en yakın çevresi dahil kimseyle iletişim kurmadığı ortaya çıktı.

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A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, milli takımın Dünya Kupası hezimeti sonrası kendisine yöneltilen sert eleştiriler nedeniyle derin bir psikolojik yıpranma süreci geçiriyor.

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, milli takımın Dünya Kupası hezimeti sonrası kendisine yöneltilen sert eleştiriler nedeniyle derin bir psikolojik yıpranma süreci geçiriyor.

Libre Sports'tan Mehmet Arslan’ın aktardığı bilgilere göre, 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu yaşadığı ağır stresin ardından adeta bir sessizlik yemini ederek kendisini tamamen dış dünyaya kapattı.

Sezon boyunca hem İtalya'da hem de uluslararası arenada son derece yoğun bir fikstürde mücadele eden yıldız futbolcu, turnuva sonrası başarısızlığın faturasının büyük ölçüde kendisine kesilmesinden derinden etkilendi. Kaptanlık sorumluluğunun getirdiği ağır baskı ve özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler, oyuncunun mental olarak sınırlarına ulaşmasına yol açtı. Bu yoğun baskı sarmalı karşısında kabuğuna çekilme kararı alan Çalhanoğlu, telefonlarını tamamen kapatarak sadece futbol camiasıyla değil, en yakın dostları ve yakın çevresiyle bile olan tüm iletişimini kesti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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