Milli Takımın, Dünya Kupası Hezimeti Sonrası Hakan Çalhanoğlu Çökmüş, Kendini Kapatmış!

Libre Sports'tan Mehmet Arslan’ın aktardığı bilgilere göre, 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu yaşadığı ağır stresin ardından adeta bir sessizlik yemini ederek kendisini tamamen dış dünyaya kapattı.

Sezon boyunca hem İtalya'da hem de uluslararası arenada son derece yoğun bir fikstürde mücadele eden yıldız futbolcu, turnuva sonrası başarısızlığın faturasının büyük ölçüde kendisine kesilmesinden derinden etkilendi. Kaptanlık sorumluluğunun getirdiği ağır baskı ve özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler, oyuncunun mental olarak sınırlarına ulaşmasına yol açtı. Bu yoğun baskı sarmalı karşısında kabuğuna çekilme kararı alan Çalhanoğlu, telefonlarını tamamen kapatarak sadece futbol camiasıyla değil, en yakın dostları ve yakın çevresiyle bile olan tüm iletişimini kesti.