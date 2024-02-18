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Lider Hata Yapmadı: Galatasaray Ankaragücü'nü 3-0'lık Skorla Mağlup Ederek Zirvedeki Yerini Korudu

Lider Hata Yapmadı: Galatasaray Ankaragücü'nü 3-0'lık Skorla Mağlup Ederek Zirvedeki Yerini Korudu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.02.2024 - 20:59

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada Ankara deplasmanından galibiyetle döndü.

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada öne geçti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada öne geçti.

Dries Mertens'in kornerden yaptığı ortada Kerem Demirbay, topu ağlara gönderdi.

14'te fark 2'ye çıktı.

14'te fark 2'ye çıktı.

Davinson Sanchez, Barış Alper'in sağ kanattan içeriye çevirdi topta golü buldu.

39'da ilk yarının aynı zaman da maçın skorunu belirleyen gol, Mauro Icardi'den geldi.

39'da ilk yarının aynı zaman da maçın skorunu belirleyen gol, Mauro Icardi'den geldi.

Arjantinli golcü, Mertens'in kazandığı penaltıda hata yapmadı ve , ekim ayından sonra ilk kez Süper Lig’deki bir deplasman maçında gol attı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 69'a yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 69'a yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Galatasaray, gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın paylaşımı 👇

Galatasaray'ın paylaşımı 👇
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