Lider Hata Yapmadı: Galatasaray Ankaragücü'nü 3-0'lık Skorla Mağlup Ederek Zirvedeki Yerini Korudu
Lider Hata Yapmadı: Galatasaray Ankaragücü'nü 3-0'lık Skorla Mağlup Ederek Zirvedeki Yerini Korudu
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de kazandığı haftada Ankara deplasmanından galibiyetle döndü.
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Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada öne geçti.
14'te fark 2'ye çıktı.
39'da ilk yarının aynı zaman da maçın skorunu belirleyen gol, Mauro Icardi'den geldi.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 69'a yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Galatasaray'ın paylaşımı 👇
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