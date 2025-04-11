Lider Galatasaray Samsunspor Deplasmanından 2-0'lık Galibiyetle Dönüyor
Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, Samsunspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar erken bir golle geriye düşse de VAR'dan dönen karar golü geçersiz kıldı.
Sarı kırmızılılar Yunus Akgün'ün yıldızlaştığı gecede Karadeniz ekibini Yunus ve Osimhen'le geçmeyi bildi. Lider Galatasaray maç fazlasıyla puan farkını altıya çıkardı.
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Kadroda iki değişiklik...
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Samsunspor VAR'dan döndü Galatasaray öne geçti.
Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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