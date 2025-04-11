onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Lider Galatasaray Samsunspor Deplasmanından 2-0'lık Galibiyetle Dönüyor

Lider Galatasaray Samsunspor Deplasmanından 2-0'lık Galibiyetle Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 21:59

Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, Samsunspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar erken bir golle geriye düşse de VAR'dan dönen karar golü geçersiz kıldı. 

Sarı kırmızılılar Yunus Akgün'ün yıldızlaştığı gecede Karadeniz ekibini Yunus ve Osimhen'le geçmeyi bildi. Lider Galatasaray maç fazlasıyla puan farkını altıya çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadroda iki değişiklik...

Kadroda iki değişiklik...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kritik bir maça çıktı. 

Buruk, son maçın ardından kadroda 2 değişikliğe giderek takımını şu 11'le sahaya sürdü: Kaleci Muslera'nın kalesini koruduğu ekipte, Sallai ve Sanchez kanatlarda, Abdülkerim Bardakçı ile Eren Elmalı stoper ikilisinde, Torreira ve Lemina orta sahada görev aldı. Hücum hattında ise Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den oluşan etkili bir dörtlü oluşturuldu.

Samsunspor VAR'dan döndü Galatasaray öne geçti.

Samsunspor VAR'dan döndü Galatasaray öne geçti.

Samsunspor henüz ilk dakikalarda bulduğu golle büyük sevinç yaşasa da gol VAR'dan döndü. 

Galatasaray ise 14.dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla kapattı.

Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı.

Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı.

Galatasaray ikinci yarıya adeta golle başladı. Yunus Akgün'ün asistini değerlendiren Osimhen takımını 2-0 öne geçirdi. 

Maç da başka gol olmadı ve Galatasaray zorlu bir deplasmandan üç puanla döndü. 

Bu skorla sarı kırmızılılar maç fazlasıyla puan farkını 6'ya çıkardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ernstunan

5. yıldız loading, mayıslar bizimdir

Halisan

Şampiyo. 😁

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.