Lider Galatasaray Samsunspor Deplasmanından 2-0'lık Galibiyetle Dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kritik bir maça çıktı.

Buruk, son maçın ardından kadroda 2 değişikliğe giderek takımını şu 11'le sahaya sürdü: Kaleci Muslera'nın kalesini koruduğu ekipte, Sallai ve Sanchez kanatlarda, Abdülkerim Bardakçı ile Eren Elmalı stoper ikilisinde, Torreira ve Lemina orta sahada görev aldı. Hücum hattında ise Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den oluşan etkili bir dörtlü oluşturuldu.