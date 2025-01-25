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Lider Galatasaray'dan Konyaspor Karşısında Tek Gollü Galibiyet Geldi

Lider Galatasaray'dan Konyaspor Karşısında Tek Gollü Galibiyet Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2025 - 21:02

Hatayspor ve Dinamo Kiev maçlarıyla Galatasaray taraftarını üzmüştü. İki maç üst üste berabere kalan Galatasaray'da bazı isimlere protestolar bile yapılmıştı. Bu maçta ise hem futbolculara destek vardı hem de galibiyet. Sarı kırmızılılar zorlansa da üç puanı almayı bildi. Kilidi açmakta zorlanan Galatasaray'ın tek golü Osimhen'in penaltısıyla geldi.

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Ligde Hatayspor, Avrupa'da Dinamo Kiev galibiyetleri Galatasaray'da özellikle tribünlerde homurtulara neden oldu.

Ligde Hatayspor, Avrupa'da Dinamo Kiev galibiyetleri Galatasaray'da özellikle tribünlerde homurtulara neden oldu.

Başta Muslera olmak üzere bazı futbolcuların protesto edildiği sarı kırmızılılarda bu hafta adeta "barışma haftasıydı".

Başta Muslera olmak üzere bazı futbolcuların protesto edildiği sarı kırmızılılarda bu hafta adeta "barışma haftasıydı".

Galatasaray'ın iki kez VAR'dan dönen gol sevincine karşılık 22.dakikada Osimhen yine sahneye çıktı ve takımını penaltıyla 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'ın iki kez VAR'dan dönen gol sevincine karşılık 22.dakikada Osimhen yine sahneye çıktı ve takımını penaltıyla 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray rakibine net bir üstünlük kurmakta zorluk çekse de kalesinde pozisyon da görmedi.

Galatasaray rakibine net bir üstünlük kurmakta zorluk çekse de kalesinde pozisyon da görmedi.

Özellikle son bölümlerde tansiyon artsa da sarı kırmızılılar tecrübesiyle galip gelmeyi bildi ve maç fazlasıyla puan farkını 9 yaptı.

Özellikle son bölümlerde tansiyon artsa da sarı kırmızılılar tecrübesiyle galip gelmeyi bildi ve maç fazlasıyla puan farkını 9 yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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