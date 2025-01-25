Lider Galatasaray'dan Konyaspor Karşısında Tek Gollü Galibiyet Geldi

Hatayspor ve Dinamo Kiev maçlarıyla Galatasaray taraftarını üzmüştü. İki maç üst üste berabere kalan Galatasaray'da bazı isimlere protestolar bile yapılmıştı. Bu maçta ise hem futbolculara destek vardı hem de galibiyet. Sarı kırmızılılar zorlansa da üç puanı almayı bildi. Kilidi açmakta zorlanan Galatasaray'ın tek golü Osimhen'in penaltısıyla geldi.