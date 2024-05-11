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Levent Yüksel Göztepe Taraftarı ile Muhteşem Bir "Medcezir" Düeti Gerçekleştirdi

Levent Yüksel Göztepe Taraftarı ile Muhteşem Bir "Medcezir" Düeti Gerçekleştirdi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
11.05.2024 - 17:50

Göztepe'nin Bodrumspor'u konuk ettiği maç öncesinde tribünler hep bir ağızdan Levent Yüksel'in 'Medcezir' şarkısını seslendirdi.

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Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, sezonun son maçında Bodrumspor'u konuk etti.

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, sezonun son maçında Bodrumspor'u konuk etti.

Başlama vuruşundan önce seyirciler, Levent Yüksel'in video mesajı ile hep birlikte "Medcezir" şarkısını seslendirdi.

Başlama vuruşundan önce seyirciler, Levent Yüksel'in video mesajı ile hep birlikte "Medcezir" şarkısını seslendirdi.

Ankara'daki konseri nedeni ile İzmir'e gelemediğini ifade eden Yüksel, kulübün kuruluş yıl dönümü 14 Haziran'da beraber olacaklarını belirtti.

Ankara'daki konseri nedeni ile İzmir'e gelemediğini ifade eden Yüksel, kulübün kuruluş yıl dönümü 14 Haziran'da beraber olacaklarını belirtti.

İşte o anlar 👇

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