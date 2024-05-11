Levent Yüksel Göztepe Taraftarı ile Muhteşem Bir "Medcezir" Düeti Gerçekleştirdi
Levent Yüksel Göztepe Taraftarı ile Muhteşem Bir "Medcezir" Düeti Gerçekleştirdi
Göztepe'nin Bodrumspor'u konuk ettiği maç öncesinde tribünler hep bir ağızdan Levent Yüksel'in 'Medcezir' şarkısını seslendirdi.
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Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, sezonun son maçında Bodrumspor'u konuk etti.
Başlama vuruşundan önce seyirciler, Levent Yüksel'in video mesajı ile hep birlikte "Medcezir" şarkısını seslendirdi.
Ankara'daki konseri nedeni ile İzmir'e gelemediğini ifade eden Yüksel, kulübün kuruluş yıl dönümü 14 Haziran'da beraber olacaklarını belirtti.
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