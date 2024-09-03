Harry Geri Dönüyor: LEGO Harry Potter Collection Duyuruldu!
Harry Geri Dönüyor: LEGO Harry Potter Collection Duyuruldu!
Hepimizin bir kez sevip oynadığı LEGO Harry Potter serisi çok daha kapsamlı görsellik ve dinamiklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Remastered hali olacak!
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Serideki tüm oyunlar bir pakette toplanıyor.
Oyunla birlikte gelecek bazı yenilikler ise şunlar;
Çıkış tarihi belli ama ön sipariş fiyatı belli değil.
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