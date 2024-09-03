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Harry Geri Dönüyor: LEGO Harry Potter Collection Duyuruldu!

Harry Geri Dönüyor: LEGO Harry Potter Collection Duyuruldu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 15:21

Hepimizin bir kez sevip oynadığı LEGO Harry Potter serisi çok daha kapsamlı görsellik ve dinamiklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Remastered hali olacak!

Remastered hali olacak!

TT Games ve Warner Bros. Games ortaklığıyla duyurulan LEGO Harry Potter Collection, elden geçirilmiş görsellik ve grafik şemalarıyla karşımıza çıkacak. Yani seride yer alan her oyun Remastered bir şekilde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Serideki tüm oyunlar bir pakette toplanıyor.

Serideki tüm oyunlar bir pakette toplanıyor.

LEGO Harry Potter Collection, aslında çok daha önceden çıkmış olan Harry Potter Years 1-4 ve Harry Potter Years 5-7'yi bir oyun içerisinde birleştirecek. Aynı zamanda daha gelişmiş bir görsellik ile karşımıza sunacak.

Oyunla birlikte gelecek bazı yenilikler ise şunlar;

Oyunla birlikte gelecek bazı yenilikler ise şunlar;

LEGO Harry Potter Collection ile birlikte gelecek bazı yeni özellikler şu şekilde;

  • DualSense kontrolcü desteği. 

  • 4K Çözünürlük desteği. 

  • Sabit 60 FPS desteği. 

  • Detaylandırılmış görsel çözünürlük.

Çıkış tarihi belli ama ön sipariş fiyatı belli değil.

Çıkış tarihi belli ama ön sipariş fiyatı belli değil.

LEGO Harry Potter Collection 8 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Şu an için kesinleşen bir ön sipariş fiyatı bulunmuyor. Ancak orijinal Harry Potter Years 1-4 ve 5-7'yi satın almak isterseniz şu an Steam üzerinde indirimde olduğunu hatırlatmak isteriz.

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