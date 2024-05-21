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Kuytu Köşelerde Kalmış Kimsenin Dinlemediği Şarkıları Keşfetmeyi Sevenlerin Bayılacağı 15 Şarkı

etiket Kuytu Köşelerde Kalmış Kimsenin Dinlemediği Şarkıları Keşfetmeyi Sevenlerin Bayılacağı 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 18:28

Henüz popüler olmamış şarkıları dinlemeye bayılan biriyseniz listenize ekleyebileceğiniz birkaç şarkıyı buyrun aşağı kaydırarak dinleyebilirsiniz...

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1. Karambol - Yok

2. Saudade - Derdimi Yıldızlara Sor (Official Music Video)

3. Işıl Ayman – karanlıklarda sevemem seni

4. Aziz Piyade - Vay Halime (Official Audio)

5. Sımsıkı

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6. Enes Bozyiğit - Kokun Hala İçimde

7. yirmi7 - Yalan Oldu (Official Video)

8. Kadro - Derin Yaralar

9. Kaldı 8 - Aşk İçin

10. anla beni bu şarkıdan

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11. Vega - Elimde Degil

12. Artık Düşünmem

13. Peyk - Gidin

14. Dedublüman - Yetemedim

15. Zaten

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