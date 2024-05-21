Kuytu Köşelerde Kalmış Kimsenin Dinlemediği Şarkıları Keşfetmeyi Sevenlerin Bayılacağı 15 Şarkı
Kuytu Köşelerde Kalmış Kimsenin Dinlemediği Şarkıları Keşfetmeyi Sevenlerin Bayılacağı 15 Şarkı
Henüz popüler olmamış şarkıları dinlemeye bayılan biriyseniz listenize ekleyebileceğiniz birkaç şarkıyı buyrun aşağı kaydırarak dinleyebilirsiniz...
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1. Karambol - Yok
2. Saudade - Derdimi Yıldızlara Sor (Official Music Video)
3. Işıl Ayman – karanlıklarda sevemem seni
4. Aziz Piyade - Vay Halime (Official Audio)
5. Sımsıkı
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6. Enes Bozyiğit - Kokun Hala İçimde
7. yirmi7 - Yalan Oldu (Official Video)
8. Kadro - Derin Yaralar
9. Kaldı 8 - Aşk İçin
10. anla beni bu şarkıdan
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