Kütahya'da 4 Bin Yıllık Pati İzleri Bulundu

Bundan tam 4 bin yıl önce, kurumaya bırakılan bir kerpicin üzerinden geçen köpek, geriye pati izlerini bıraktı. Yapının duvarında kullanılan bu kerpiç, üzerindeki pati izleriyle birlikte yaklaşık dört bin yıl sonra Tavşanlı Höyük kazılarında bulundu.

Kerpiç, toprak, su ve saman karışımının kalıplara dökülüp güneşte kurutulmasıyla elde ediliyordu. Tavşanlı Höyük'teki kerpiç de kurumaya bırakıldığı sırada bir köpek üzerinden geçti ve adımlarının izi yüzeyde kaldı.

Kerpiç sertleşince izler kalıcı hale geldi. Bu kerpiç daha sonra bir evin duvarında kullanıldı. Yapı Tunç Çağı'nda çıkan bir yangınla yıkılınca kerpiç molozun içinde kaldı ve kazı ekibi tarafından yaklaşık 4 bin yıl sonra bulundu.