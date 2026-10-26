Kütahya'da 4 Bin Yıllık Pati İzleri Bulundu
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Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait köpek pati izleri gün yüzüne çıktı. İzler, Tunç Çağı'nda yangın geçirip yıkılan bir evin duvarında kullanılmış kerpicin üzerinde korunmuş!
Keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.
Köpek, henüz kurumamış kerpicin üzerinden geçmiş
Bakan Ersoy: "Gündelik hayatın küçük bir anı korundu"
Tunç Çağı kentinde gündelik yaşamın izleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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