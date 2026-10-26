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Yaşam
Kütahya'da 4 Bin Yıllık Pati İzleri Bulundu

Kütahya'da 4 Bin Yıllık Pati İzleri Bulundu

Kütahya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 13:08
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Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait köpek pati izleri gün yüzüne çıktı. İzler, Tunç Çağı'nda yangın geçirip yıkılan bir evin duvarında kullanılmış kerpicin üzerinde korunmuş! 

Keşfi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.

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Köpek, henüz kurumamış kerpicin üzerinden geçmiş

Köpek, henüz kurumamış kerpicin üzerinden geçmiş

Bundan tam 4 bin yıl önce, kurumaya bırakılan bir kerpicin üzerinden geçen köpek, geriye pati izlerini bıraktı. Yapının duvarında kullanılan bu kerpiç, üzerindeki pati izleriyle birlikte yaklaşık dört bin yıl sonra Tavşanlı Höyük kazılarında bulundu.

Kerpiç, toprak, su ve saman karışımının kalıplara dökülüp güneşte kurutulmasıyla elde ediliyordu. Tavşanlı Höyük'teki kerpiç de kurumaya bırakıldığı sırada bir köpek üzerinden geçti ve adımlarının izi yüzeyde kaldı.

Kerpiç sertleşince izler kalıcı hale geldi. Bu kerpiç daha sonra bir evin duvarında kullanıldı. Yapı Tunç Çağı'nda çıkan bir yangınla yıkılınca kerpiç molozun içinde kaldı ve kazı ekibi tarafından yaklaşık 4 bin yıl sonra bulundu.

Bakan Ersoy: "Gündelik hayatın küçük bir anı korundu"

Bakan Ersoy: "Gündelik hayatın küçük bir anı korundu"

Bakan Ersoy paylaşımında, patili bir dostun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştıklarını söyledi. Ersoy, izlerin dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını koruduğunu vurguladı.

Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük'te yalnızca yapıların ve eserlerin değil, yaşamın küçük ve beklenmedik izlerinin de ortaya çıkarıldığını belirtti. Bakan, 2021'den bu yana kazıları yöneten Prof. Dr. Erkan Fidan'a ve ekibine teşekkür etti.

“Tavşanlı Höyük’te yaklaşık 4.000 yıllık pati izleri bulduk. Kütahya’daki kazılarımızda, patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık. Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu. Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden Tavşanlı Höyük’te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz. 2021’den bu yana çalışmaları yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Fidan’a ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum.”

Tunç Çağı kentinde gündelik yaşamın izleri

Tunç Çağı kentinde gündelik yaşamın izleri

Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığındaki kazılar 2021'den bu yana Tavşanlı Höyük'ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını gün ışığına çıkarıyor. Pati izli kerpiç de bu çalışmaların, yapıların ve eserlerin yanı sıra kentte yaşayanların gündelik hayatına dair ayrıntıları da belgelediğini gösteriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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