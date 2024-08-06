Kuruluş Osman'ın 6. Sezonuna İddialı Oyuncu Dahil Oldu!
Kuruluş Osman'ın 6. Sezonuna İddialı Oyuncu Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
6. sezonuyla atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için son dönemin en popüler oyuncularından biriyle anlaşma sağlandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yeni yayın döneminde 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisi için cast çalışmaları devam ediyor.
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Fazlaca oyuncu değişikliğinin yaşandığı dizide kadrodan ayrılanlar kadar dahil olanlar da mevcut.
Yakup Bey'i canlandıran Mirza Bahattin Doğan, Yunus Emre'yi canlandıran Yusuf Gökhan Atalay ve Karesi Bey'i canlandıran Mürşid Ağa Bağ kadrodan ayrılan isimler olurken, Kuruluş Osman'a bomba bir isim dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Bir Sevdadır dizisinde rol alan Ekin Mert Daymaz, yeni sezonda Kuruluş Osman'da yer alacak.
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