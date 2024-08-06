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Kuruluş Osman'ın 6. Sezonuna İddialı Oyuncu Dahil Oldu!

Kuruluş Osman'ın 6. Sezonuna İddialı Oyuncu Dahil Oldu!

Kuruluş Osman
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 15:46

6. sezonuyla atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için son dönemin en popüler oyuncularından biriyle anlaşma sağlandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Yeni yayın döneminde 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisi için cast çalışmaları devam ediyor.

Yeni yayın döneminde 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisi için cast çalışmaları devam ediyor.

Fazlaca oyuncu değişikliğinin yaşandığı dizide kadrodan ayrılanlar kadar dahil olanlar da mevcut.

Fazlaca oyuncu değişikliğinin yaşandığı dizide kadrodan ayrılanlar kadar dahil olanlar da mevcut.

Yakup Bey'i canlandıran Mirza Bahattin Doğan, Yunus Emre'yi canlandıran Yusuf Gökhan Atalay ve Karesi Bey'i canlandıran Mürşid Ağa Bağ kadrodan ayrılan isimler olurken, Kuruluş Osman'a bomba bir isim dahil oldu.

Yakup Bey'i canlandıran Mirza Bahattin Doğan, Yunus Emre'yi canlandıran Yusuf Gökhan Atalay ve Karesi Bey'i canlandıran Mürşid Ağa Bağ kadrodan ayrılan isimler olurken, Kuruluş Osman'a bomba bir isim dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Bir Sevdadır dizisinde rol alan Ekin Mert Daymaz, yeni sezonda Kuruluş Osman'da yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Bir Sevdadır dizisinde rol alan Ekin Mert Daymaz, yeni sezonda Kuruluş Osman'da yer alacak.

Daymaz'ın karakteri hakkında ise henüz bir bilgi yok.

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