Kuruluş Osman Dizisinde Gelişmeler Bitmiyor: 6 Sezonluk Dizinin Adı Değişti
6 sezondur devam eden Kuruluş Osman dizisinde son zamanlarda yaşanan gelişmeler gündemde. Burak Özçivit’in bölüm başı ücrette anlaşamamasıyla kadrodan ayrıldığı iddia edilmişti. Özçivit diziden ayrıldığını veda paylaşımıyla doğrulamıştı. Ancak başrolün ayrılması değişiklikleri de beraberinde getirdi. Artık dizinin adı Kuruluş Osman değil. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon TL talep ettiği iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin yenilenen kadrosunda Mert Yazıcıoğlu’nun da yer alacak olması sosyal medya gündemindeydi.
Kuruluş Osman dizisinin adı Yükseliş Orhan oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın