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Kuruluş Osman Dizisinde Gelişmeler Bitmiyor: 6 Sezonluk Dizinin Adı Değişti

Kuruluş Osman Dizisinde Gelişmeler Bitmiyor: 6 Sezonluk Dizinin Adı Değişti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.07.2025 - 22:07

6 sezondur devam eden Kuruluş Osman dizisinde son zamanlarda yaşanan gelişmeler gündemde. Burak Özçivit’in bölüm başı ücrette anlaşamamasıyla kadrodan ayrıldığı iddia edilmişti. Özçivit diziden ayrıldığını veda paylaşımıyla doğrulamıştı. Ancak başrolün ayrılması değişiklikleri de beraberinde getirdi. Artık dizinin adı Kuruluş Osman değil. Gelin detaylara geçelim!

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Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon TL talep ettiği iddia edilmişti.

Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon TL talep ettiği iddia edilmişti.

Bütçede çıkan sıkıntı birçok değişikliğe neden oldu. Dizinin oyuncu kadrosu değişti, yönetmeni değişti son olarak adı da değişti. Sezon hazırlığında olan dizinin bu sezonuyla final yapacağı da söylenmişti.

Dizinin yenilenen kadrosunda Mert Yazıcıoğlu’nun da yer alacak olması sosyal medya gündemindeydi.

Dizinin yenilenen kadrosunda Mert Yazıcıoğlu’nun da yer alacak olması sosyal medya gündemindeydi.

Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için imza atması hayranları epey sevindirdi. Özellikle X kullanıcıları Yazıoğlu müjdesiyle birlikte artık dizinin yeni izleyicisi olacaklarını dile getirdi.

Kuruluş Osman dizisinin adı Yükseliş Orhan oldu.

Kuruluş Osman dizisinin adı Yükseliş Orhan oldu.

Mert Yazıcıoğlu da dizide Orhan Bey karakterine hayat verecek. Diğer oyuncuların kim olacağı henüz belli değil.  Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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