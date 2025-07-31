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NOW’da Yayınlanacak Sahtekarlar Dizisinde Hilal Altınbilek’in Partneri Belli Oldu!

NOW’da Yayınlanacak Sahtekarlar Dizisinde Hilal Altınbilek’in Partneri Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.07.2025 - 19:57

NOW’da yayınlanacağı duyurulan Sahtekarlar dizisinde, başrol kadın oyuncunun Hilal Altınbilek olacağı öğrenilmişti. Partneri kim olacak sorusu ise merakla bekleniyordu. Birçok ünlü oyuncunun proje için görüştüğüne dair iddialar vardı. Şimdiyse Altınbilek’e kimin eşlik edeceği ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim!

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Hilal Altınbilek ile Burak Deniz başrolü paylaşacak.

Hilal Altınbilek ile Burak Deniz başrolü paylaşacak.

NOW ekranlarında seyirciyle buluşması planlanan Sahtekarlar adlı dizide Ali Bilgin yönetmen koltuğunda. Dizinin şimdiden merak uyandırmasının sebebi ise senaristinin Yargı dizisinden Sema Ergenekon’un olması. İzleyenler bilir, Yargı reyting rekorları kıran ve bölümlerce ekranda kalmayı başaran işlerdendi.

Aynı zamanda Tamer Levent’in de kadroda olacağı açıklandı.

Aynı zamanda Tamer Levent’in de kadroda olacağı açıklandı.

Usta oyuncu Tamer Levent hangi projede yer aldıysa adından söz ettirmeyi başaran isimlerden. Şimdilik dizi hakkında daha fazla detay yok. Gelişmeleri aktarıyor olacağız…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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