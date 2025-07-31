NOW’da Yayınlanacak Sahtekarlar Dizisinde Hilal Altınbilek’in Partneri Belli Oldu!
NOW’da yayınlanacağı duyurulan Sahtekarlar dizisinde, başrol kadın oyuncunun Hilal Altınbilek olacağı öğrenilmişti. Partneri kim olacak sorusu ise merakla bekleniyordu. Birçok ünlü oyuncunun proje için görüştüğüne dair iddialar vardı. Şimdiyse Altınbilek’e kimin eşlik edeceği ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim!
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Hilal Altınbilek ile Burak Deniz başrolü paylaşacak.
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Aynı zamanda Tamer Levent’in de kadroda olacağı açıklandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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