Kültür ve Turizm Bakanı Açıkladı: Fransa’da Yakalanan 8 bin 659 Tarihi Eser Türkiye’ye İade Edilecek
Kültür ve Turizm Bakanı Açıkladı: Fransa’da Yakalanan 8 bin 659 Tarihi Eser Türkiye’ye İade Edilecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa’da yakalanan 8 bin 659 tarihi eserin Türkiye’ye iade edileceğini açıkladı.
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"Fransa örnek bir soruşturma başlattı" diyen Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇
"Suç şebekesinin Türkiye ayağı çökertildi"
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