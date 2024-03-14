Bir Büyükşehir Daha mı Geliyor? Batman Belediyesi'nin Tabelasındaki İfade Heyecana Sebep Oldu
Bir Büyükşehir Daha mı Geliyor? Batman Belediyesi'nin Tabelasındaki İfade Heyecana Sebep Oldu
Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan 'büyükşehir' ifadesi Batmanlılar tarafından ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarına neden oldu.
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Batman’da Bahçelievler Mahallesi 1620'nci Sokak’ta yeni yapılan ve yakında da açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asıldı.
Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmı perdeyle kapatıldı.
Yerel bir gazetenin sahibi Bulut Kutlu, "21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek. Bir miting düzenleyecek. Acaba müjdeyi o mu verecek? Bekleyeceğiz, göreceğiz" diye konuştu.
Batman Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi 👇
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