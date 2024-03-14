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Bir Büyükşehir Daha mı Geliyor? Batman Belediyesi'nin Tabelasındaki İfade Heyecana Sebep Oldu

Bir Büyükşehir Daha mı Geliyor? Batman Belediyesi'nin Tabelasındaki İfade Heyecana Sebep Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.03.2024 - 20:23

Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan 'büyükşehir' ifadesi Batmanlılar tarafından ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarına neden oldu.

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Batman’da Bahçelievler Mahallesi 1620'nci Sokak’ta yeni yapılan ve yakında da açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asıldı.

Batman’da Bahçelievler Mahallesi 1620'nci Sokak’ta yeni yapılan ve yakında da açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asıldı.

Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmı perdeyle kapatıldı.

Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmı perdeyle kapatıldı.

Yerel bir gazetenin sahibi Bulut Kutlu, "21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek. Bir miting düzenleyecek. Acaba müjdeyi o mu verecek? Bekleyeceğiz, göreceğiz" diye konuştu.

Yerel bir gazetenin sahibi Bulut Kutlu, "21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek. Bir miting düzenleyecek. Acaba müjdeyi o mu verecek? Bekleyeceğiz, göreceğiz" diye konuştu.

Batman Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi 👇

Batman Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi 👇

“Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman’ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden ‘Batman, Türkiye’ye model olacak ve Büyükşehir’e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz’ konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz. Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır. Bu çerçevede yeni hizmet binamıza ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asılmış ve Büyükşehir kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır. Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde ‘Batman Belediyesi’ biçiminde görülecek; Batman’ımız Büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman’ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman’ı Büyükşehir’e hazırlıyoruz. Büyükşehir’e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, Büyükşehir olacak'

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