Çok Acı Tesadüf: Eylem Tok’un Oğlunun Öldürdüğü Oğuz Murat Aci’nin Kuzeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Türkiye’nin gündemindeki trafik kazasında, yazar Eylem Tok ve sosyetik doktor Bülent Cihantimur’un oğlu T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla, emniyet şeridinde ATV aracıyla bekleyen Oğuz Murat Aci’nın ölümüne sebep olmuştu. Aci’nin kuzeni Anıl Aci de Silivri’de meydana gelen kazada hayatını kaybetti.