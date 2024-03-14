Çok Acı Tesadüf: Eylem Tok’un Oğlunun Öldürdüğü Oğuz Murat Aci’nin Kuzeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Çok Acı Tesadüf: Eylem Tok’un Oğlunun Öldürdüğü Oğuz Murat Aci’nin Kuzeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Türkiye’nin gündemindeki trafik kazasında, yazar Eylem Tok ve sosyetik doktor Bülent Cihantimur’un oğlu T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla, emniyet şeridinde ATV aracıyla bekleyen Oğuz Murat Aci’nın ölümüne sebep olmuştu. Aci’nin kuzeni Anıl Aci de Silivri’de meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
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T.C., kaza sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı.
Son olarak ABD’de görüntülenen firari anne ile oğulun, lüks yaşamı ve gülerek poz vermeleri tepki çekmişti.
11 Mart’ta İstanbul Silivri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Anıl Aci’nın, T.C.’nin öldürdüğü Oğuz Murat Aci’nin kuzeni olduğu ortaya çıktı.
Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobilin arızasından sonra araçtan inen Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet kendilerine çarptı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Anıl Aci’nin hayatını kaybettiğini belirledi
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