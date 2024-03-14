Firari Eylem Tok ve Oğlunun ABD’deki Lüks Yaşamı: “En Pahalı Avukatlarla Anlaştılar”

Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olan ve annesi yazar Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçan T.C.’nin New York’taki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Firari anne ile oğlun, New York’ta lüks içinde yaşandığı ve ünlü hukuk bürosuyla anlaştığı iddia edildi.