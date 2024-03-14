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Firari Eylem Tok ve Oğlunun ABD’deki Lüks Yaşamı: “En Pahalı Avukatlarla Anlaştılar”

Firari Eylem Tok ve Oğlunun ABD’deki Lüks Yaşamı: “En Pahalı Avukatlarla Anlaştılar”

Eylem Tok
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 15:48

Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olan ve annesi yazar Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçan T.C.’nin New York’taki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Firari anne ile oğlun, New York’ta lüks içinde yaşandığı ve ünlü hukuk bürosuyla anlaştığı iddia edildi.

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Sosyetik doktor Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok’un çocuğu olan 16 yaşındaki T.C., lüks araçla kazaya karışmış ve sonrasında annesiyle yurt dışına kaçmıştı.

Sosyetik doktor Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok’un çocuğu olan 16 yaşındaki T.C., lüks araçla kazaya karışmış ve sonrasında annesiyle yurt dışına kaçmıştı.

Önce Mısır’a ardından da ABD’ye giden Eylem Tok ile oğlu T.C’nin New York’taki görüntüleri büyük tepki çekmişti.

Önce Mısır’a ardından da ABD’ye giden Eylem Tok ile oğlu T.C’nin New York’taki görüntüleri büyük tepki çekmişti.

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Gazeteci Fuat Kozluklu, firari anne ile oğul hakkında edindiği son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Fuat Kozluklu, firari anne ile oğul hakkında edindiği son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

İddiaya göre Eylem Tok ile oğlu, New York’un lüks semtinde konforlu bir hayat sürüyor.

İddiaya göre Eylem Tok ile oğlu, New York’un lüks semtinde konforlu bir hayat sürüyor.

Ayrıca, Türkiye’nin iade talebi karşısında da hazırlık yapan anne ile oğlu, New York’un en pahalı hukuk bürolarından biriyle anlaşma sağladı.

Ayrıca, Türkiye’nin iade talebi karşısında da hazırlık yapan anne ile oğlu, New York’un en pahalı hukuk bürolarından biriyle anlaşma sağladı.
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Eylem Tok, New York’taki lüks yaşam ve pahalı avukatlar için eski eşi Bülent Cihantimur’dan da yüklü miktarda para istemiş.

Eylem Tok, New York’taki lüks yaşam ve pahalı avukatlar için eski eşi Bülent Cihantimur’dan da yüklü miktarda para istemiş.

Fuat Kozluklu’nun paylaşımı 👇

Fuat Kozluklu’nun paylaşımı 👇
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