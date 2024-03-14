Firari Eylem Tok ve Oğlunun ABD’deki Lüks Yaşamı: “En Pahalı Avukatlarla Anlaştılar”
Firari Eylem Tok ve Oğlunun ABD’deki Lüks Yaşamı: “En Pahalı Avukatlarla Anlaştılar”
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Sosyetik doktor Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok’un çocuğu olan 16 yaşındaki T.C., lüks araçla kazaya karışmış ve sonrasında annesiyle yurt dışına kaçmıştı.
Önce Mısır’a ardından da ABD’ye giden Eylem Tok ile oğlu T.C’nin New York’taki görüntüleri büyük tepki çekmişti.
Gazeteci Fuat Kozluklu, firari anne ile oğul hakkında edindiği son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.
İddiaya göre Eylem Tok ile oğlu, New York’un lüks semtinde konforlu bir hayat sürüyor.
Ayrıca, Türkiye’nin iade talebi karşısında da hazırlık yapan anne ile oğlu, New York’un en pahalı hukuk bürolarından biriyle anlaşma sağladı.
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Eylem Tok, New York’taki lüks yaşam ve pahalı avukatlar için eski eşi Bülent Cihantimur’dan da yüklü miktarda para istemiş.
Fuat Kozluklu’nun paylaşımı 👇
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