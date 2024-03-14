İstanbul'da CHP Üyesi 400 Kişi Partisinden İstifa Ederek AK Parti'ye Katıldı
İstanbul'da CHP Üyesi 400 Kişi Partisinden İstifa Ederek AK Parti'ye Katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) mensup 400 kişi, toplu olarak partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Yeni üyelere parti rozetleri, düzenlenen törenle takıldı.
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve partililer katıldı.
Rozet takma töreni öncesinde konuşan Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün burada biz temsilen kanaat önderlerimiz, büyük bir kitle on binleri temsilen partimize geldiler. Burada bir küçük katılım merasimi düzenleyelim dedik. Onlara tekrar hem temsil ettikleri kardeşlerimiz adına hem kendilerine yuvalarına hoşgeldiler, safalar getirdiler diyorum." dedi.
"31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte inşallah İstanbulumuzda en güzel sonucu alacağız" diyen Kabaktepe, sözlerine şöyle devam etti 👇
"Ben buna eminim, İstanbulumuz için alacağız, ilçelerimiz için alacağız. Elbirliğinin güç oluşturduğu, gönül birliğinin hakikaten büyük bir enerji oluşturduğunu siz değerli kardeşlerimiz partimize gelerek, katılarak bunu bize bir kez daha hissettirdiniz."
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Omurga şart.
atam atam diyerek ne keriz silkelemislerdi oysa ki :d:d
Fırıldaklığın ucu bucağı yok seçim ağzı istifa etmek çok garip
Para neredeyse bizde oradayız! Fikir ve ideolojiler hızlı değişiyor..