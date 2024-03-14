Seçime Sayılı Günler Kala Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Açıklama: Bazı Yerler Var ki Çok Sürpriz Olabilir

31 Mart'ta yapılacak olan seçime sayılı günler kala Fatih Portakal, kendisine bir anket geldiğini ve bazı illerde sürpriz sonuçların çıkacağını ifade etti. Portakal, 'Muhalefetteki diğer partilerin tek başına girmesi kimi zaman iktidara yarıyor, kimi zaman muhalefetteki büyük parti CHP'ye yarıyor' dedi.