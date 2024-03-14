Seçime Sayılı Günler Kala Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Açıklama: Bazı Yerler Var ki Çok Sürpriz Olabilir
Seçime Sayılı Günler Kala Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Açıklama: Bazı Yerler Var ki Çok Sürpriz Olabilir
31 Mart'ta yapılacak olan seçime sayılı günler kala Fatih Portakal, kendisine bir anket geldiğini ve bazı illerde sürpriz sonuçların çıkacağını ifade etti. Portakal, 'Muhalefetteki diğer partilerin tek başına girmesi kimi zaman iktidara yarıyor, kimi zaman muhalefetteki büyük parti CHP'ye yarıyor' dedi.
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Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçileceği seçim için heyecan sürüyor.
Siyasi partiler ve adayların açıklamalarının yanı sıra araştırma şirketlerinin yaptığı anketler de dikkatle takip ediliyor.
Sözcü TV'nin ana haber bülteni ile ekranlara gelen gazeteci Fatih Portakal da canlı yayınında kendisine bir anket geldiğini ve sonuçların çarpıcı olduğunu ifade etti.
Portakal "O ankette bazı yerler var ki çok sürpriz olabilir, Kırıkkale gibi, Manisa gibi farklı farklı yerler" diyerek sözlerine şöyle devam etti 👇
"Bana bugün bir anket geldi. Güvendiğim bir anket, ben anket sonuçları paylaşmıyorum. O ankette bazı yerler var ki çok sürpriz olabilir, Kırıkkale gibi, Manisa gibi farklı farklı yerler.
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Muhalefetteki diğer partilerin tek başına girmesi kimi zaman iktidara yarıyor, kimi zaman muhalefetteki büyük parti CHP'ye yarıyor. Çok enteresandır, YRP, DEM ve İYİ Parti'den bahsediyorum."
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