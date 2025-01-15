onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kulaklarınızın Pasını Alıp Çok Uzaklara Atacak İsim: Danit

etiket Kulaklarınızın Pasını Alıp Çok Uzaklara Atacak İsim: Danit

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 23:56

Bu dünyada Danit diye bir gerçek var. Ve eğer siz bu sesi daha önce dinlemediyseniz sizi bu içeriğimize alalım çünkü çok ama çok şey kaçırdınız. Sesiyle kulaklarınızın tüm pasını alacak hatta silip süpürecek. Takın kulaklıkları, açın müziğin sesini başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cuatro Vientos

2. Naturaleza

3. Presencia

4. Q’antataita

5. Guacamayo

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Naturaleza

7. Lunita

8. Tierra

9. Amanecer

10. Apus

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Lunita

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın