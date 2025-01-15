Kulaklarınızın Pasını Alıp Çok Uzaklara Atacak İsim: Danit
Kulaklarınızın Pasını Alıp Çok Uzaklara Atacak İsim: Danit
Bu dünyada Danit diye bir gerçek var. Ve eğer siz bu sesi daha önce dinlemediyseniz sizi bu içeriğimize alalım çünkü çok ama çok şey kaçırdınız. Sesiyle kulaklarınızın tüm pasını alacak hatta silip süpürecek. Takın kulaklıkları, açın müziğin sesini başlıyoruz!
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1. Cuatro Vientos
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2. Naturaleza
3. Presencia
4. Q’antataita
5. Guacamayo
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6. Naturaleza
7. Lunita
8. Tierra
9. Amanecer
10. Apus
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11. Lunita
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