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Kulağınıza Küpe Olması Gereken 15 Muhteşem Hayat Tavsiyesi

Kulağınıza Küpe Olması Gereken 15 Muhteşem Hayat Tavsiyesi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 16:01

Bugünkü içeriğimizde hayatın farklı dallarından insanların tavsiyelerini sizin için topladık. Daha mutlu ve başarılı bir hayat için bu tavsiyeleri aklınızda tutmanız en iyisi olacaktır. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa lütfen bizimle paylaşın.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Banka hesabını kontrol etmeye korkuyor olsan bile kontrol etmen gerekir."

1. "Banka hesabını kontrol etmeye korkuyor olsan bile kontrol etmen gerekir."

'Aynısı sağlığın için de geçerli.'

2. "Zamanla arkadaş sayın azalacak ama bu oldukça normal. Yeni insanlarla tanışmak için çabalamayı ihmal etme."

2. "Zamanla arkadaş sayın azalacak ama bu oldukça normal. Yeni insanlarla tanışmak için çabalamayı ihmal etme."

3. "Başka insanlar ne düşünüyor ya da ne diyor diye düşünmesen de olur."

3. "Başka insanlar ne düşünüyor ya da ne diyor diye düşünmesen de olur."

'Yaşın kaç olursa olsun en önemlisi bu bence.'

4. "Hala başlamadıysan egzersiz yapmaya bugün başla."

4. "Hala başlamadıysan egzersiz yapmaya bugün başla."

'Sağlığın için yapabileceğin en iyi şey egzersiz yapmak olabilir.'

5. "Güneş kremi, gözlük ve şapkayı hayatının bir parçası haline getir."

5. "Güneş kremi, gözlük ve şapkayı hayatının bir parçası haline getir."

'Gelecekte cildin sana teşekkür edecek.'

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6. "Başkaları ile iletişim kurma yeteneğini geliştirmeye çalış yoksa zamanla çevrende seni seven kimse kalmayacak..."

6. "Başkaları ile iletişim kurma yeteneğini geliştirmeye çalış yoksa zamanla çevrende seni seven kimse kalmayacak..."

7. "Senden bir şey yapmanı istemeden arada sırada seni kontrol eden bir arkadaşın varsa kesinlikle onu yakınında tut."

7. "Senden bir şey yapmanı istemeden arada sırada seni kontrol eden bir arkadaşın varsa kesinlikle onu yakınında tut."

'Diğerleriniyse hayatından çıkarabilirsin.'

8. "İyi birisi olmak kötü olmaya göre daha az enerji ister."

8. "İyi birisi olmak kötü olmaya göre daha az enerji ister."

'Bunu unutma yeter.'

9. "Daha genç yaştan para biriktirmeye başla."

9. "Daha genç yaştan para biriktirmeye başla."

'Gelecekte eskisi kadar çalışacak gücün olmayacak.'

10. "20'li yaşlarında olduğu gibi 30'lu yaşlarında da eğlenmeye devam edebilirsin."

'Dikkat etmen gerekense kariyerini doğru şekilde dengeleyebilmek.'

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11. "Kendinin gerçekte kim olduğunu bul ve bir ilişkiye girdin diye asla kendini kaybetme."

11. "Kendinin gerçekte kim olduğunu bul ve bir ilişkiye girdin diye asla kendini kaybetme."

12. "Sadece yemek yapmayı öğrenerek dışarıdansa evde çok daha sağlıklı beslenebilir ve oralara harcayacağın para cebine kalır."

13. "Risk al ve yapmak istediğin her şeyi yap."

13. "Risk al ve yapmak istediğin her şeyi yap."

'20'li yaşlarındayken risk almak çok daha kolay ve hayatı yaşamayı öğrenmen için harika bir fırsat.'

14. "Düzenli olarak kaslarını açmak için yoga yapmayı ihmal etme."

14. "Düzenli olarak kaslarını açmak için yoga yapmayı ihmal etme."

'Daha sonra çok fazla bel ağrın olacak...'

15. "Kendi adına sorumluluk al ve kimsenin seni kurtarmaya gelmediğini iyi bil."

'Kendi kendini kurtarmak zorundasın. Bunu unutma!'

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