Kulağınıza Küpe Olması Gereken 15 Muhteşem Hayat Tavsiyesi
Kulağınıza Küpe Olması Gereken 15 Muhteşem Hayat Tavsiyesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde hayatın farklı dallarından insanların tavsiyelerini sizin için topladık. Daha mutlu ve başarılı bir hayat için bu tavsiyeleri aklınızda tutmanız en iyisi olacaktır. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa lütfen bizimle paylaşın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Banka hesabını kontrol etmeye korkuyor olsan bile kontrol etmen gerekir."
2. "Zamanla arkadaş sayın azalacak ama bu oldukça normal. Yeni insanlarla tanışmak için çabalamayı ihmal etme."
3. "Başka insanlar ne düşünüyor ya da ne diyor diye düşünmesen de olur."
4. "Hala başlamadıysan egzersiz yapmaya bugün başla."
5. "Güneş kremi, gözlük ve şapkayı hayatının bir parçası haline getir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Başkaları ile iletişim kurma yeteneğini geliştirmeye çalış yoksa zamanla çevrende seni seven kimse kalmayacak..."
7. "Senden bir şey yapmanı istemeden arada sırada seni kontrol eden bir arkadaşın varsa kesinlikle onu yakınında tut."
8. "İyi birisi olmak kötü olmaya göre daha az enerji ister."
9. "Daha genç yaştan para biriktirmeye başla."
10. "20'li yaşlarında olduğu gibi 30'lu yaşlarında da eğlenmeye devam edebilirsin."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Kendinin gerçekte kim olduğunu bul ve bir ilişkiye girdin diye asla kendini kaybetme."
12. "Sadece yemek yapmayı öğrenerek dışarıdansa evde çok daha sağlıklı beslenebilir ve oralara harcayacağın para cebine kalır."
13. "Risk al ve yapmak istediğin her şeyi yap."
14. "Düzenli olarak kaslarını açmak için yoga yapmayı ihmal etme."
15. "Kendi adına sorumluluk al ve kimsenin seni kurtarmaya gelmediğini iyi bil."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın