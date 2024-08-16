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Küçükken Ezberlediğimiz ve Hâlâ Unutamadığımız 16 Efsane Türk Pop Şarkısı

etiket Küçükken Ezberlediğimiz ve Hâlâ Unutamadığımız 16 Efsane Türk Pop Şarkısı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 17:16

Bir zamanlar kasetçalarlardan, radyo frekanslarından ve CD'lerden yankılanan, çocukluğumuzun ve gençliğimizin en güzel anılarına eşlik eden Türk pop şarkıları... O günleri hatırladıkça içimizi ısıtan, her dinlediğimizde bizi geçmişe götüren bu efsanevi şarkılar hâlâ dilimizde ve kalbimizde yerini koruyor. İşte küçükken ezberlediğimiz ve hâlâ unutamadığımız 16 efsane Türk pop şarkısı:

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1. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

2. Gökhan Özen - Aramazsan Arama

3. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa

4. Gülben Ergen - Süpriz

5. Ebru Gündeş - Yaparım Bilirsin

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6. Hadise - Deli Oğlan

7. Nil Karaibrahimgil - Peri ft. Ayben

8. Hande Yener - Bodrum

9. İrem Derici - Zorun Ne Sevgilim

10. Atiye - Ya Habibi

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11. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

12. Sinan Akçıl feat. Ferah Zeydan - Şarttır

13. Serdar Ortaç - Karabiberim

14. Demet Akalın - Bebek

15. TARKAN - Adımı Kalbine Yaz

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16. Gülben Ergen & Mustafa Sandal - Şıkır Şıkır

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