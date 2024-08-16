Bir zamanlar kasetçalarlardan, radyo frekanslarından ve CD'lerden yankılanan, çocukluğumuzun ve gençliğimizin en güzel anılarına eşlik eden Türk pop şarkıları... O günleri hatırladıkça içimizi ısıtan, her dinlediğimizde bizi geçmişe götüren bu efsanevi şarkılar hâlâ dilimizde ve kalbimizde yerini koruyor. İşte küçükken ezberlediğimiz ve hâlâ unutamadığımız 16 efsane Türk pop şarkısı: