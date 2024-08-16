Küçükken Ezberlediğimiz ve Hâlâ Unutamadığımız 16 Efsane Türk Pop Şarkısı
Küçükken Ezberlediğimiz ve Hâlâ Unutamadığımız 16 Efsane Türk Pop Şarkısı
Bir zamanlar kasetçalarlardan, radyo frekanslarından ve CD'lerden yankılanan, çocukluğumuzun ve gençliğimizin en güzel anılarına eşlik eden Türk pop şarkıları... O günleri hatırladıkça içimizi ısıtan, her dinlediğimizde bizi geçmişe götüren bu efsanevi şarkılar hâlâ dilimizde ve kalbimizde yerini koruyor. İşte küçükken ezberlediğimiz ve hâlâ unutamadığımız 16 efsane Türk pop şarkısı:
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1. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek
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2. Gökhan Özen - Aramazsan Arama
3. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa
4. Gülben Ergen - Süpriz
5. Ebru Gündeş - Yaparım Bilirsin
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6. Hadise - Deli Oğlan
7. Nil Karaibrahimgil - Peri ft. Ayben
8. Hande Yener - Bodrum
9. İrem Derici - Zorun Ne Sevgilim
10. Atiye - Ya Habibi
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11. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk
12. Sinan Akçıl feat. Ferah Zeydan - Şarttır
13. Serdar Ortaç - Karabiberim
14. Demet Akalın - Bebek
15. TARKAN - Adımı Kalbine Yaz
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