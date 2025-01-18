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Küçük Bir Pilin Büyük Bir Trajediye Yol Açtığı Feci Uçak Kazası: UPS Airlines 6

Küçük Bir Pilin Büyük Bir Trajediye Yol Açtığı Feci Uçak Kazası: UPS Airlines 6

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 14:55

2010 yılında Dubai'den Almanya'ya doğru yola çıkan bir kargo uçağı, tarihe en trajik kazalardan biri olarak geçti. Uçak, yük bölümünde çıkan yangın nedeniyle düştü ve bu olay, havacılık güvenlik protokollerini kökten değiştirdi. Gelin kazanın detaylarına beraber bakalım.

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3 Eylül 2010 tarihinde, UPS Airlines’a ait Boeing 747-400F tipi kargo uçağı, Hong Kong’dan gelerek Dubai’den Almanya’nın Köln kentine uçmak üzere havalandı. Uçağın kaptanı Douglas Lampe ve yardımcısı Matthew Bell oldukça deneyimliydiler.

3 Eylül 2010 tarihinde, UPS Airlines’a ait Boeing 747-400F tipi kargo uçağı, Hong Kong’dan gelerek Dubai’den Almanya’nın Köln kentine uçmak üzere havalandı. Uçağın kaptanı Douglas Lampe ve yardımcısı Matthew Bell oldukça deneyimliydiler.

Kalkıştan kısa bir süre sonra, uçağın elektronik bilgi ve kontrol sisteminde "FIRE MAIN DK FWD" mesajı belirdi. Yük bölümünde çıkan yangın hızla kokpite ulaştı ve her şey kontrolden çıkmaya başladı.

Kalkıştan kısa bir süre sonra, uçağın elektronik bilgi ve kontrol sisteminde "FIRE MAIN DK FWD" mesajı belirdi. Yük bölümünde çıkan yangın hızla kokpite ulaştı ve her şey kontrolden çıkmaya başladı.

Yangın, uçaktaki yangın yalıtım sistemini hızla aşarak kablo sistemlerini tahrip etti. Bu durum, kaptan Lampe’nin manuel kontrole geçmesine neden oldu. Ancak çok geçmeden asıl sorunla karşılaştılar.

Yangın, uçaktaki yangın yalıtım sistemini hızla aşarak kablo sistemlerini tahrip etti. Bu durum, kaptan Lampe’nin manuel kontrole geçmesine neden oldu. Ancak çok geçmeden asıl sorunla karşılaştılar.

Kokpit yoğun dumanla dolmuştu, radyo paneli görünmüyordu ve oksijen maskeleri çalışmaz hale geldi.

Pilotlar, çevredeki uçakların yardımıyla hava trafik kontrolüyle iletişim kurmaya çalıştı. Ancak yangının yayılması, hem kontrol kaybına hem de kaptanın bilincini yitirmesine neden oldu. Tüm kontrol, yardımcı pilot Bell'e geçti.

Yangının etkisiyle uçak, iniş için çok yüksekteydi ve iniş takımları açılmıyordu. Bell, Dubai’ye dönüş yapmayı başaramayınca rotasını yanlışlıkla Sharjah Havalimanı'na çevirdi. Ancak bu hamle de işe yaramadı.

Yangının etkisiyle uçak, iniş için çok yüksekteydi ve iniş takımları açılmıyordu. Bell, Dubai’ye dönüş yapmayı başaramayınca rotasını yanlışlıkla Sharjah Havalimanı'na çevirdi. Ancak bu hamle de işe yaramadı.
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Uçak, Dubai yakınlarındaki boş bir araziye çarparak infilak etti. Yangının şiddeti ve hızla yayılan duman, hem kaptan Lampe'yi hem de yardımcı pilot Bell'i olay anında hayattan kopardı.

Uçak, Dubai yakınlarındaki boş bir araziye çarparak infilak etti. Yangının şiddeti ve hızla yayılan duman, hem kaptan Lampe'yi hem de yardımcı pilot Bell'i olay anında hayattan kopardı.

Kazanın ardından yapılan incelemeler, yangının lityum pillerin aşırı ısınmasından kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bu tehlikeli yük, uçuş sırasında kontrolden çıkarak büyük trajediye yol açtı.

Kazanın ardından yapılan incelemeler, yangının lityum pillerin aşırı ısınmasından kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bu tehlikeli yük, uçuş sırasında kontrolden çıkarak büyük trajediye yol açtı.

Olay, kargo uçaklarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ve özellikle pil taşımacılığına yönelik katı kuralların gerekliliğini gözler önüne serdi.

Olay, kargo uçaklarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ve özellikle pil taşımacılığına yönelik katı kuralların gerekliliğini gözler önüne serdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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