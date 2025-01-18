Küçük Bir Pilin Büyük Bir Trajediye Yol Açtığı Feci Uçak Kazası: UPS Airlines 6
Küçük Bir Pilin Büyük Bir Trajediye Yol Açtığı Feci Uçak Kazası: UPS Airlines 6
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Eylül 2010 tarihinde, UPS Airlines’a ait Boeing 747-400F tipi kargo uçağı, Hong Kong’dan gelerek Dubai’den Almanya’nın Köln kentine uçmak üzere havalandı. Uçağın kaptanı Douglas Lampe ve yardımcısı Matthew Bell oldukça deneyimliydiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kalkıştan kısa bir süre sonra, uçağın elektronik bilgi ve kontrol sisteminde "FIRE MAIN DK FWD" mesajı belirdi. Yük bölümünde çıkan yangın hızla kokpite ulaştı ve her şey kontrolden çıkmaya başladı.
Yangın, uçaktaki yangın yalıtım sistemini hızla aşarak kablo sistemlerini tahrip etti. Bu durum, kaptan Lampe’nin manuel kontrole geçmesine neden oldu. Ancak çok geçmeden asıl sorunla karşılaştılar.
Pilotlar, çevredeki uçakların yardımıyla hava trafik kontrolüyle iletişim kurmaya çalıştı. Ancak yangının yayılması, hem kontrol kaybına hem de kaptanın bilincini yitirmesine neden oldu. Tüm kontrol, yardımcı pilot Bell'e geçti.
Yangının etkisiyle uçak, iniş için çok yüksekteydi ve iniş takımları açılmıyordu. Bell, Dubai’ye dönüş yapmayı başaramayınca rotasını yanlışlıkla Sharjah Havalimanı'na çevirdi. Ancak bu hamle de işe yaramadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçak, Dubai yakınlarındaki boş bir araziye çarparak infilak etti. Yangının şiddeti ve hızla yayılan duman, hem kaptan Lampe'yi hem de yardımcı pilot Bell'i olay anında hayattan kopardı.
Kazanın ardından yapılan incelemeler, yangının lityum pillerin aşırı ısınmasından kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bu tehlikeli yük, uçuş sırasında kontrolden çıkarak büyük trajediye yol açtı.
Olay, kargo uçaklarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ve özellikle pil taşımacılığına yönelik katı kuralların gerekliliğini gözler önüne serdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın