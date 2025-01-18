Küçük Bir Pilin Büyük Bir Trajediye Yol Açtığı Feci Uçak Kazası: UPS Airlines 6

2010 yılında Dubai'den Almanya'ya doğru yola çıkan bir kargo uçağı, tarihe en trajik kazalardan biri olarak geçti. Uçak, yük bölümünde çıkan yangın nedeniyle düştü ve bu olay, havacılık güvenlik protokollerini kökten değiştirdi. Gelin kazanın detaylarına beraber bakalım.