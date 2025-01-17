Havacılık Tarihindeki Kuralları Baştan Yazdıran Dünyanın En Korkunç Uçak Kazaları

Uçak kazaları gökyüzündeki en korkunç trajedilerden biridir ancak bazıları sadece trajediyle kalmayıp havacılık kurallarını da değiştirmiştir. Yaşanan bu felaketler, bugün güvenli olduğunu düşündüğümüz uçuşlarda alınan önlemlerin temelini oluşturdu. Yangınlar, patlamalar ve insan hatalarıyla başlayan bu olaylar, gökyüzünde büyük dersler bıraktı. Her biri ardında acı hikayeler barındırırken, aynı zamanda daha güvenli bir havacılık geleceği için zorunlu kuralların doğmasına sebep oldu.