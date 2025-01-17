Havacılık Tarihindeki Kuralları Baştan Yazdıran Dünyanın En Korkunç Uçak Kazaları
Havacılık Tarihindeki Kuralları Baştan Yazdıran Dünyanın En Korkunç Uçak Kazaları
Uçak kazaları gökyüzündeki en korkunç trajedilerden biridir ancak bazıları sadece trajediyle kalmayıp havacılık kurallarını da değiştirmiştir. Yaşanan bu felaketler, bugün güvenli olduğunu düşündüğümüz uçuşlarda alınan önlemlerin temelini oluşturdu. Yangınlar, patlamalar ve insan hatalarıyla başlayan bu olaylar, gökyüzünde büyük dersler bıraktı. Her biri ardında acı hikayeler barındırırken, aynı zamanda daha güvenli bir havacılık geleceği için zorunlu kuralların doğmasına sebep oldu.
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5. Air Canada Flight 797
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O an patlayan alevler 46 yolcudan 23’ünün hayatını kaybetmesine sebep oldu. Trajedinin ardından lavabolara duman dedektörleri ve yangın söndürme sistemleri zorunlu hale getirildi. Ayrıca yangına dayanıklı koltuklar ve fosforlu yer aydınlatmaları standart oldu.
4. ValuJet Flight 592
110 kişinin hayatını kaybettiği bu trajedi, havacılık tarihine kara bir sayfa olarak geçti. Felaket sonrası kargo bölümlerine duman dedektörleri ve yangın söndürme sistemleri eklendi. Ayrıca tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik kurallar çok daha sıkı hale getirildi.
3. TWA Flight 800
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Olayda 230 kişi hayatını kaybetti ve bu trajedi yakıt tanklarının güvenliği konusundaki önlemleri kökten değiştirdi.
2. Air France Flight 447
Pilot eğitimleri yeniden yapılandırıldı ve otomasyon sistemlerine manuel müdahale yeteneği tüm uçaklarda standart hale getirildi.
1. Boeing 737 MAX 8: Çifte Felaket, Çifte Ders
Tüm Boeing 737 MAX 8 uçakları yere indirildi ve sistemler köklü değişikliklerle yeniden tasarlandı. Pilotlara özel eğitimler verildi ve yazılım güncellemeleri zorunlu hale getirildi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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