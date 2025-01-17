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Havacılık Tarihindeki Kuralları Baştan Yazdıran Dünyanın En Korkunç Uçak Kazaları

Havacılık Tarihindeki Kuralları Baştan Yazdıran Dünyanın En Korkunç Uçak Kazaları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 15:22

Uçak kazaları gökyüzündeki en korkunç trajedilerden biridir ancak bazıları sadece trajediyle kalmayıp havacılık kurallarını da değiştirmiştir. Yaşanan bu felaketler, bugün güvenli olduğunu düşündüğümüz uçuşlarda alınan önlemlerin temelini oluşturdu. Yangınlar, patlamalar ve insan hatalarıyla başlayan bu olaylar, gökyüzünde büyük dersler bıraktı. Her biri ardında acı hikayeler barındırırken, aynı zamanda daha güvenli bir havacılık geleceği için zorunlu kuralların doğmasına sebep oldu.

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5. Air Canada Flight 797

5. Air Canada Flight 797

2 Haziran 1983’te Dallas’tan Toronto’ya giden Air Canada Flight 797, normal bir uçuş gibi başladı. Ancak lavabodan yükselen duman kısa sürede kabine yayıldı ve acil iniş kararı alındı. Cincinnati’ye yapılan iniş başarılıydı, fakat kapılar açıldığında kabine giren oksijen alevleri besledi.

O an patlayan alevler 46 yolcudan 23’ünün hayatını kaybetmesine sebep oldu. Trajedinin ardından lavabolara duman dedektörleri ve yangın söndürme sistemleri zorunlu hale getirildi. Ayrıca yangına dayanıklı koltuklar ve fosforlu yer aydınlatmaları standart oldu.

O an patlayan alevler 46 yolcudan 23’ünün hayatını kaybetmesine sebep oldu. Trajedinin ardından lavabolara duman dedektörleri ve yangın söndürme sistemleri zorunlu hale getirildi. Ayrıca yangına dayanıklı koltuklar ve fosforlu yer aydınlatmaları standart oldu.

4. ValuJet Flight 592

4. ValuJet Flight 592

11 Mayıs 1996’da Florida’nın Everglades bölgesinde gerçekleşen bu kazada, ValuJet Flight 592, gökyüzünden yere büyük bir hızla çakıldı. Yapılan incelemelerde, kargo bölümündeki yanlış paketlenmiş kimyasal oksijen jeneratörlerinin bir yangına yol açtığı anlaşıldı. Yangın, jeneratörlerin çıkardığı ısıyla hızla büyüyerek uçağın kontrolünü imkansız hale getirdi.

110 kişinin hayatını kaybettiği bu trajedi, havacılık tarihine kara bir sayfa olarak geçti. Felaket sonrası kargo bölümlerine duman dedektörleri ve yangın söndürme sistemleri eklendi. Ayrıca tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik kurallar çok daha sıkı hale getirildi.

110 kişinin hayatını kaybettiği bu trajedi, havacılık tarihine kara bir sayfa olarak geçti. Felaket sonrası kargo bölümlerine duman dedektörleri ve yangın söndürme sistemleri eklendi. Ayrıca tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik kurallar çok daha sıkı hale getirildi.

3. TWA Flight 800

3. TWA Flight 800

17 Temmuz 1996’da New York’tan Paris’e gitmekte olan TWA Flight 800, kalkıştan kısa bir süre sonra havada infilak etti. İlk başta bir terör saldırısından şüphelenilse de, uzun süren incelemeler patlamanın sebebinin yakıt deposunda biriken dumanın bir elektrik kıvılcımıyla ateşlenmesi olduğunu ortaya koydu.

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Olayda 230 kişi hayatını kaybetti ve bu trajedi yakıt tanklarının güvenliği konusundaki önlemleri kökten değiştirdi.

Olayda 230 kişi hayatını kaybetti ve bu trajedi yakıt tanklarının güvenliği konusundaki önlemleri kökten değiştirdi.

Yakıt tanklarına nitrojen gazı enjekte eden yeni sistemler geliştirildi ve eski uçaklarda bu sistemler zorunlu hale getirildi. Ayrıca yakıt deposu kabloları yeniden tasarlandı.

2. Air France Flight 447

2. Air France Flight 447

1 Haziran 2009’da Rio de Janeiro’dan Paris’e gitmekte olan Air France Flight 447, Atlantik Okyanusu’nda kayboldu. Kara kutu incelemeleri, pilotların hız ölçüm cihazlarındaki arızaya aşırı tepki verdiğini ve uçağı geri dönülemez bir stall pozisyonuna soktuğunu ortaya çıkardı. Bu olay, pilotların manuel uçuş becerilerindeki eksikliği ve otomasyona aşırı güveni sorgulatan bir dönüm noktası oldu.

Pilot eğitimleri yeniden yapılandırıldı ve otomasyon sistemlerine manuel müdahale yeteneği tüm uçaklarda standart hale getirildi.

Pilot eğitimleri yeniden yapılandırıldı ve otomasyon sistemlerine manuel müdahale yeteneği tüm uçaklarda standart hale getirildi.

1. Boeing 737 MAX 8: Çifte Felaket, Çifte Ders

1. Boeing 737 MAX 8: Çifte Felaket, Çifte Ders

29 Ekim 2018’de Lion Air Flight 610 ve 10 Mart 2019’da Ethiopian Airlines Flight 302, birkaç ay arayla düşerek toplamda 346 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazalar, Boeing’in Manevra Karakteristiklerini Arttırma Sistemi’nde (MCAS) ciddi hatalar bulunduğunu ortaya koydu.

Tüm Boeing 737 MAX 8 uçakları yere indirildi ve sistemler köklü değişikliklerle yeniden tasarlandı. Pilotlara özel eğitimler verildi ve yazılım güncellemeleri zorunlu hale getirildi.

Tüm Boeing 737 MAX 8 uçakları yere indirildi ve sistemler köklü değişikliklerle yeniden tasarlandı. Pilotlara özel eğitimler verildi ve yazılım güncellemeleri zorunlu hale getirildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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