Kuantum Bilimli ve Klarnetli Çakra Açılımına Denk Gelen Bilim İnsanı Gördükleri Karşısında Şaşkına Döndü!
Kuantum Bilimli ve Klarnetli Çakra Açılımına Denk Gelen Bilim İnsanı Gördükleri Karşısında Şaşkına Döndü!
Reiki, yoga, meditasyon gibi tekniklerden yararlanarak gerçekleşen çakra açma işlemi artık sahil, park ve bahçelerde de yapılıyor. Bir anda karşısına çıkan ritüeli paylaşan bir bilim insanı, gördükleri ve öğrendikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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Yaygın kabul gören bir teoriye göre, maddi bedenimiz dışında bir de enerji bedenine sahibiz. Kanın bedenimizde dolaştığı gibi bu enerji de bedenimizde dolaşıyor ve düzgün akmadığında fiziksel ve ruhsal hastalıklar ortaya çıkabiliyor.
Bu düşünce yapısına göre vücudumuzda bulunan 7 temel çakra ve enerji alanını dengelemek için Reiki, yoga, meditasyon gibi yöntemlerden yararlanılabiliyor.
Son dönemlerde de özellikle ses ve titreşimle çakra açma yöntemi oldukça yaygınlaştı.
Yaygınlaşan bu ritüele artık sahilde, park ve bahçelerde de denk gelmek mümkün. Bir bilim insanı da İstanbul'da bu anlara tanık olmuş.
Kuantum bilimi aracılığıyla çakraların açıldığının söylenmesiyle şaşkına dönen bilim insanı, klarnetin konuyla ilgisine anlam verememiş.
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Tek şaşıran o değildi elbette...
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