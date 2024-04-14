Kuantum Bilimli ve Klarnetli Çakra Açılımına Denk Gelen Bilim İnsanı Gördükleri Karşısında Şaşkına Döndü!

Reiki, yoga, meditasyon gibi tekniklerden yararlanarak gerçekleşen çakra açma işlemi artık sahil, park ve bahçelerde de yapılıyor. Bir anda karşısına çıkan ritüeli paylaşan bir bilim insanı, gördükleri ve öğrendikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.