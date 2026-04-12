Kuaförlük Yaptı, Kayıtlarını Gece Yapıyor: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
12.04.2026 - 21:01

Sahnedeki kusursuz görüntülerinin ardında en büyük yıldızların bile tuhaf alışkanlıkları ve pek bilinmeyen geçmişleri var. Bugün müzik endüstrisinin en güçlü seslerinden birinin kapalı kapılar ardındaki hayatına bakıyoruz. İpuçlarını oku ve kimden bahsettiğimizi bul!

Güzellik okulunda 500 saatlik eğitimini tamamladı.

Şöhret basamaklarını tırmanmadan önce hayatını kazanmak zorundaydı. Müzik kariyeri parlamadan hemen önce elinde makasıyla ev arkadaşlarının ve çevresindekilerin saçlarını keserek bir dönem kuaförlük yaptı.

Kendi tarzının çok dışında gizli bir rock albümü kaydetti.

90'ların ortasında o çok satan, rekorlar kıran pop/R&B albümünü kaydederken stüdyoda kalan vakitlerinde alternatif bir rock grubu için de vokal yapıp söz yazdı. İşin ilginç yanı, bu gerçeği yıllar sonrasına kadar sır gibi sakladı.

Sesini korumak için kayıtlarını genellikle sabaha karşı saat 5 civarında yapıyor.

Vokallerinin en üst seviyede olması onun için takıntı derecesinde önemli. Sesini yormamak adına konser dönemlerinde günde 15 saate kadar uyuyor ve odasında havayı nemli tutmak için aynı anda 20 civarında buhar makinesi çalıştırıyor.

Her aralık ayında listeleri altüst eden o meşhur şarkıyı 15 dakikada yazdı.

Yılbaşı denince akla ilk gelen, her aralık ayında radyolarda ve mağazalarda durmadan çalan o ikonik şarkının ana melodisini ve akorlarını bir klavye başında resmen şipşak çıkarıverdi.

Yaşlanmayı reddediyor ve "doğum günü" kelimesini kullanmıyor.

Onun lügatinda doğum günü diye bir şey yok. O günleri sadece hayata gelişinin bir 'yıl dönümü' olarak kutlamayı tercih ediyor. Yaş almakla açıkça dalga geçiyor ve bunu bir nevi reddediyor.

Lisede okula çok nadir uğradığı için bir lakabı vardı.

Öğrencilik yıllarında stüdyoya gidip vokal kaydetmek için dersleri o kadar sık asıyordu ki görünmezliği nedeniyle okul arkadaşları ona Mirage (Serap) lakabını takmıştı.

Kuaförlükten zirveye çıkan, sesi için buhar odasında uyuyan ve o meşhur yılbaşı şarkısının arkasındaki bu isim kim?

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
