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Kuaför Açmak Kaça Patlar? Tüm Detaylarıyla Kuaför Açmanın Maliyeti

etiket Kuaför Açmak Kaça Patlar? Tüm Detaylarıyla Kuaför Açmanın Maliyeti

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 14:01

Kuaförlük, yılların eskitemediği değerli meslek gruplarından biri. Üstelik günümüzde kuaför olmak hiç de öyle mantıksız bir şey değil. Yüksek ücret getirisi ile cezbeden bu meslek, her geçen gün güzellik ve bakım alanındaki gelişmelerle güncelleniyor. Ancak iş dükkan açmaya geldiğinde göz önünde bulundurulması gereken bazı ödemeler var. 

Özellikle işini daha profesyonel şekilde icra etmek isteyenlerin merakla okuyacağı rehber niteliğindeki bu içeriğimizde, 2025 yılında kuaför açma maliyetlerine açıklık getiriyoruz! 💇

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1. Kuaför Dükkanı Açmak için Hangi Belgeler Gerekli?

Bir kuaför dükkanı açmak için öncelikle bazı resmi belgelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara teslim edilmesi gerekli. İşte başvuru öncesinde toplanması gereken temel belgeler:

  • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İş yerinin yasal olarak faaliyet gösterilmesi için belediyeden alınan bu belgenin edinilmesi zorunludur. İlgili belgenin başvurusu için kimlik fotokopisi, kira sözleşmesi, tapu ve iş yeri krokisi gibi dokümanlar talep edilebilir.

  • Vergi Levhası ve SGK Kaydı: Vergi levhası, vergi dairesine kayıt olarak çalışmak için gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ise çalışanların sigorta işlemlerini tamamlamak için zorunludur. Vergi dairesine başvurarak oluşturulacak kayıt, vergi levhasını almak için yeterlidir. Bu belge ile resmi olarak faaliyete başlanabilir. Alınan vergi levhasının işletmede görünür bir noktaya asılması gerekir.

  • Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı: Bir kuaför işletmesinin faaliyet göstermesi için vergi levhasını aldıktan sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt olması gerekir. Bu kayıt, gerekli denetimlerin yapılmasını sağlayarak işletmenin sektörel haklarını koruma altına alır.

  • İş Sağlığı ve Güvenlik Belgeleri: İş yeri güvenliği yönetmeliklerine uygun bir işletme kurmak için kuaför salonlarında yangın tüpü, ilk yardım çantası ve eğitimli çalışan olduğunu gösteren raporun bulunması gerekir. Bu raporlama, işletmeyi belirli periyotlarla denetime tabi tutar.

  • Ustalık Belgesi: Kuaförlük mesleğini icra etmek isteyenlerin ustalık belgesi bulundurması zorunludur. Bu belge, kişinin mesleki gereksinimleri yerine getirecek bilgiye ve deneyime sahip olduğunu gösterir. Ustalık belgesini almak için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı merkezlere veya meslek odalarına başvuruda bulunulabilir.

2. Kuaför Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?

Kuaför açmak isteyenlerin edinmesi gereken ustalık belgesi ilgili kurumlara yapılacak başvuru sonucu alınabilir. Ancak bu, ortalama 3-4 ay süren bir süreçtir ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan eğitim sürecini tamamlamayı gerektirir. Eğitimin ardından girilen sınavda başarılı olan adaylar ustalık belgesi almaya hak kazanır. İşletmesini daha hızlı açmak isteyen kişiler, halihazırda ustalık belgesi bulunduran biriyle ortak olmayı tercih edebilir.

3. Kuaför Dükkanı Açma Maliyetini Etkileyen Faktörler

2025 yılında kuaför dükkanı açma maliyeti şu gibi faktörlere göre değişir:

  • Salon büyüklüğü

  • Sunulan hizmetler ve ekipman

  • Şehir ve lokasyon

  • Personel sayısı

  • İç dekorasyon detayları

  • Kira ve faturalar

  • Vergi ödemeleri

  • Reklam ve pazarlama hizmetleri

4. 2025 Kuaför Dükkanı Açma Maliyeti

2025 yılında kuaför açmak için harcanması gereken başlıca gider kalemleri şunlardır:

  • Dekorasyon: Salon konseptine göre değişen bu gider kalemi ortalama 150.000 TL - 200.000 TL aralığındadır. Ancak daha detaylı tasarımlar için 500.000 TL gibi geniş bütçeler gerekebilir.

  • Ekipman: Temel kuaför ekipmanları, cilt bakım cihazları ve gerekli diğer cihazlar için 250.000 TL - 500.000 TL’lik bir bütçe gerekebilir.

  • Personel Giderleri: Personel maaşları ortalama 25.000 TL - 30.000 TL civarındadır. Salon büyüklüğüne göre 3-5 personel çalıştırmak gerekebilir. Ayrıca deneyimli personel ücretlerinin daha yüksek olması söz konusudur.

  • Kira ve Sabit Giderler: Salonun kira olması halinde aylık ödenmesi gereken ücretler lokasyona bağlı olarak değişmekle birlikte 20.000 TL - 50.000 TL aralığındadır. Büyük kentlerde ve popüler akslarda bu aralık çok daha yüksek olabilir. Elektrik, su ve diğer fatura ödemeleri ise ortalama 10.000 TL - 20.000 TL aralığındadır.

  • Reklam ve Pazarlama: Sosyal medya ve dijital reklam bütçesi için aylık 25.000 TL ila 50.000 TL bütçe ayrılabilir.

Kuaför açma maliyeti birçok faktöre göre değişmekle birlikte 2025 yılında 300.000 TL ila 700.000 TL arası değişir. Genel olarak orta büyüklükte salonlarda bu maliyet 1.000.000 TL’ye kadar çıkabilirken, lüks ve kapsamlı salonlar için daha geniş bir bütçe gerekebilir.

5. Yasal Gereklilikler ve Destekler

Kuaför salonu açmak için en az 75 metrekarelik alana gereksinim vardır. Ayrıca bu alanda tuvalet ve lavabo bulunması zorunludur. Kadın-erkek karma hizmet verecek işletmelerin ise en az 80 metrekare alana sahip olması gerekir. Tüm şartları yerine getiren işletmeler KOSGEB'e başvurarak değişen oranlarda destek alabilir. Bu destek işletmenin şahıs şirketi, limited şirket veya anonim şirket olmasına göre değişir. Ayrıca engelli, genç, kadın, gazi veya şehit yakını girişimciler için de ek destekler mevcuttur.

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6. Vergilendirme

Son olarak kuaför salonlarının verdikleri her hizmet için %20 oranında KDV ödemesi zorunludur. Ayrıca şahıs şirketleri için gelir vergisi, sermaye şirketleri için ise kurumlar vergisi geçerlidir. Bu vergi ödemelerinin oranları yıllık kazanç oranına göre değiştiğinden profesyonel hizmet almak gerekebilir.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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