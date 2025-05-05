Kuaför Açmak Kaça Patlar? Tüm Detaylarıyla Kuaför Açmanın Maliyeti

Bir kuaför dükkanı açmak için öncelikle bazı resmi belgelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara teslim edilmesi gerekli. İşte başvuru öncesinde toplanması gereken temel belgeler:

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İş yerinin yasal olarak faaliyet gösterilmesi için belediyeden alınan bu belgenin edinilmesi zorunludur. İlgili belgenin başvurusu için kimlik fotokopisi, kira sözleşmesi, tapu ve iş yeri krokisi gibi dokümanlar talep edilebilir.

Vergi Levhası ve SGK Kaydı: Vergi levhası, vergi dairesine kayıt olarak çalışmak için gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ise çalışanların sigorta işlemlerini tamamlamak için zorunludur. Vergi dairesine başvurarak oluşturulacak kayıt, vergi levhasını almak için yeterlidir. Bu belge ile resmi olarak faaliyete başlanabilir. Alınan vergi levhasının işletmede görünür bir noktaya asılması gerekir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı: Bir kuaför işletmesinin faaliyet göstermesi için vergi levhasını aldıktan sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt olması gerekir. Bu kayıt, gerekli denetimlerin yapılmasını sağlayarak işletmenin sektörel haklarını koruma altına alır.

İş Sağlığı ve Güvenlik Belgeleri: İş yeri güvenliği yönetmeliklerine uygun bir işletme kurmak için kuaför salonlarında yangın tüpü, ilk yardım çantası ve eğitimli çalışan olduğunu gösteren raporun bulunması gerekir. Bu raporlama, işletmeyi belirli periyotlarla denetime tabi tutar.