Kritik Karşılaşma Öncesinde Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden Fenerbahçeli Taraftarlara Büyük Jest

'UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Futbol Takımının Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş karşılaşması nedeniyle; kulübümüz ve Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi 4. maçının saati 18.00'e alınmıştır.

Fenerbahçe Erkek Futbol Takımına ülkemizi temsil edeceği bu mücadelede başarılar dileriz.'