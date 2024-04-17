Kritik Karşılaşma Öncesinde Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden Fenerbahçeli Taraftarlara Büyük Jest
Kritik Karşılaşma Öncesinde Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden Fenerbahçeli Taraftarlara Büyük Jest
Vodafone Sultanlar Ligi Final serisinde Fenerbahçe Opet ile 18 Nisan'da karşı karşıya gelecek olan Eczacıbaşı Dynavit, sarı-lacivertli kulübün UEFA Konferans Ligi'ndeki Olympiakos mücadelesi sebebiyle maç saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
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Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde şu ana dek üç karşılaşma oynandı.
Sarı-lacivertliler, 15 Nisan'da oynanan maçı 3-0 kazarak seride durumu 2-1'e getirdi.
Eczacıbaşı, Fenerbahçe'nin kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği dördüncü maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara jest yaptı.
Turuncu-beyazlılar, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avrupa maçından dolayı maç saatinin 18'e alındığını paylaştı ve futbol takımına başarılar diledi 👇
Kulübün kararına Fenerbahçeli taraftarların yorumları 👇
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