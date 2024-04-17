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Kritik Karşılaşma Öncesinde Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden Fenerbahçeli Taraftarlara Büyük Jest

Kritik Karşılaşma Öncesinde Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden Fenerbahçeli Taraftarlara Büyük Jest

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.04.2024 - 11:19

Vodafone Sultanlar Ligi Final serisinde Fenerbahçe Opet ile 18 Nisan'da karşı karşıya gelecek olan Eczacıbaşı Dynavit, sarı-lacivertli kulübün UEFA Konferans Ligi'ndeki Olympiakos mücadelesi sebebiyle maç saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

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Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde şu ana dek üç karşılaşma oynandı.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde şu ana dek üç karşılaşma oynandı.

Sarı-lacivertliler, 15 Nisan'da oynanan maçı 3-0 kazarak seride durumu 2-1'e getirdi.

Sarı-lacivertliler, 15 Nisan'da oynanan maçı 3-0 kazarak seride durumu 2-1'e getirdi.
media.fenerbahce.org

Eczacıbaşı, Fenerbahçe'nin kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği dördüncü maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara jest yaptı.

Eczacıbaşı, Fenerbahçe'nin kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği dördüncü maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara jest yaptı.

Turuncu-beyazlılar, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avrupa maçından dolayı maç saatinin 18'e alındığını paylaştı ve futbol takımına başarılar diledi 👇

Turuncu-beyazlılar, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avrupa maçından dolayı maç saatinin 18'e alındığını paylaştı ve futbol takımına başarılar diledi 👇
twitter.com

'UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Futbol Takımının Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş karşılaşması nedeniyle; kulübümüz ve Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi 4. maçının saati 18.00'e alınmıştır.

Fenerbahçe Erkek Futbol Takımına ülkemizi temsil edeceği bu mücadelede başarılar dileriz.'

Kulübün kararına Fenerbahçeli taraftarların yorumları 👇

Kulübün kararına Fenerbahçeli taraftarların yorumları 👇
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