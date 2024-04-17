Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Final Serisinde 4. Randevu: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Final Serisinde 4. Randevu: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.04.2024 - 12:23

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk için geri sayım başladı. Final serisinde 2-1 önde olan sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle ayrılırsa mutlu sona ulaşacak. Peki büyük heyecanla beklenen Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmandan 3-1'lik skorla dönmüş, seride durumu 1-0'a getirmişti.

Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmandan 3-1'lik skorla dönmüş, seride durumu 1-0'a getirmişti.
media.fenerbahce.org

İkinci karşılaşmada ise Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-2 kazanmayı başarmış ve seriyi dengelemişti.

İkinci karşılaşmada ise Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-2 kazanmayı başarmış ve seriyi dengelemişti.

Üçüncü maçta gülen taraf Fenerbahçe Opet olmuştu. Sarı-lacivertliler, 15 Nisan'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazarak seride üstünlüğü yeniden almıştı.

Üçüncü maçta gülen taraf Fenerbahçe Opet olmuştu. Sarı-lacivertliler, 15 Nisan'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazarak seride üstünlüğü yeniden almıştı.
media.fenerbahce.org

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride dördüncü karşılaşma, 18 Nisan Perşembe günü Eczacıbaşı Dynavit’in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride dördüncü karşılaşma, 18 Nisan Perşembe günü Eczacıbaşı Dynavit’in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Saat 18'de başlayacak olan dördüncü maç, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.

Saat 18'de başlayacak olan dördüncü maç, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.
media.fenerbahce.org
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe Opet, maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe Opet, maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.
media.fenerbahce.org

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın