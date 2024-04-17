Final Serisinde 4. Randevu: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk için geri sayım başladı. Final serisinde 2-1 önde olan sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle ayrılırsa mutlu sona ulaşacak. Peki büyük heyecanla beklenen Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?