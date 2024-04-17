Final Serisinde 4. Randevu: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Final Serisinde 4. Randevu: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk için geri sayım başladı. Final serisinde 2-1 önde olan sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle ayrılırsa mutlu sona ulaşacak. Peki büyük heyecanla beklenen Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmandan 3-1'lik skorla dönmüş, seride durumu 1-0'a getirmişti.
İkinci karşılaşmada ise Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-2 kazanmayı başarmış ve seriyi dengelemişti.
Üçüncü maçta gülen taraf Fenerbahçe Opet olmuştu. Sarı-lacivertliler, 15 Nisan'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazarak seride üstünlüğü yeniden almıştı.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride dördüncü karşılaşma, 18 Nisan Perşembe günü Eczacıbaşı Dynavit’in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Saat 18'de başlayacak olan dördüncü maç, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.
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Fenerbahçe Opet, maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.
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