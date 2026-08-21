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Kredi Yapılandırma Nedir? Mevcut Krediyi Yeniden Düzenleme Süreci

etiket Kredi Yapılandırma Nedir? Mevcut Krediyi Yeniden Düzenleme Süreci

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 13:01
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Hayat bazen planladığımız gibi gitmez ve o çok güvendiğimiz bütçemiz bir anda altüst olabilir. Ay sonu yaklaştıkça mobil bankacılık uygulamasına bakmaya korkuyor, her bildirim sesinde irkiliyorsanız yalnız değilsiniz. Tam bu noktada, finansal hayatınızı sıfırlayıp derin bir nefes almanızı sağlayacak o formül devreye giriyor: Kredi yapılandırması. 

Gelin, borç yükü altında ezilmekten kurtaracak bu süreci adım adım, en sade haliyle masaya yatıralım!

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İlk şoku atlatın: Kredi yapılandırması nedir?

Bu işlem borçların bütçeye göre düzenlenmesini sağlar. Taksitleri ödeyebileceğiniz seviyeye çekersiniz. Süreç sayesinde borç vadeniz uzar. Aylık ödemeniz gereken tutar düşer. Bütçeniz rahatça nefes alır. Finansal hayatınızda yeni sayfa açılır.

Yapılandırma yasal takibe düşmenizi engeller.

İşlemin ana amacı icrayı önlemektir. Borç ödenmediğinde kredi notunuz düşer. Bankacılık siciliniz hızla bozulur. Yapılandırma geçmişinize leke gelmesini önler. Aylık taksitleriniz düzenli olarak azalır. Temel ihtiyaçlarınıza da para kalır.

Süreci başlatmak için bankayla görüşmelisiniz.

Bankadan gelen aramaları kaçırmamalısınız. Gelen mesajları görmezden gelmek hatadır. İlk olarak banka şubesine gitmelisiniz. Müşteri hizmetlerini de arayabilirsiniz. Bankalar yapıcı çözümleri her zaman seçer. Paranızı tamamen kaybetmek istemezler.

Banka güncel mali durumunuzu inceler.

Başvurudan sonra kalan anaparanız hesaplanır. Gecikme süreniz titizlikle kontrol edilir. Kredi hesaplamasında güncel faiz oranları masaya yatırılır. Sizin iyi niyetli olup olmadığınız ölçülür. Bu değerlendirme yeni planın temelidir. Süreç hızlıca tamamlanır.

Yeni ve esnek ödeme planı hazırlanır.

Değerlendirme olumlu ise yeni vade belirlenir. Yüksek taksitli borçlar zamana yayılır. Vadeler mevzuata göre esnetilir. Kart borçları da bu kapsama girer. Aylık taksit tutarınız doğrudan düşürülür. Yeni plan bütçenize tam uyum sağlar.

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Resmi sözleşmeler imzalanarak süreç onaylanır.

Yeni plan netleşince iş resmiyete dökülür. Eski kredi sözleşmeniz tamamen iptal edilir. Yeni yasal evraklar hemen hazırlanır. Güncel oranları içeren sözleşmeyi imzalarsınız. Bu imzayla eski borç sistemden silinir. Yeni taksit döneminiz başlar.

Vade uzadığı için faiz maliyeti artar.

Her finansal kolaylığın bir bedeli vardır. Vade uzadıkça toplam faiz miktarı yükselir. İcralık olmaktansa faiz ödemek mantıklıdır. Bu maliyet finansal sağlığınızı korur. Geleceğinizi güvence altına alırsınız. Karar tamamen size aittir.

Yapılandırma borç sarmalından çıkış biletiniz!

Bu sistem bankaların sunduğu yasal imkandır. Ödemeler düzene girince stresiniz biter. Hayat kaliteniz yeniden yükselir. Geleceğe daha güvenle bakarsınız. Ertelemeyi hemen bırakmalısınız. Bankanızla görüşerek ilk adımı atabilirsiniz.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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