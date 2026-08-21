Kredi Yapılandırma Nedir? Mevcut Krediyi Yeniden Düzenleme Süreci

Hayat bazen planladığımız gibi gitmez ve o çok güvendiğimiz bütçemiz bir anda altüst olabilir. Ay sonu yaklaştıkça mobil bankacılık uygulamasına bakmaya korkuyor, her bildirim sesinde irkiliyorsanız yalnız değilsiniz. Tam bu noktada, finansal hayatınızı sıfırlayıp derin bir nefes almanızı sağlayacak o formül devreye giriyor: Kredi yapılandırması.

Gelin, borç yükü altında ezilmekten kurtaracak bu süreci adım adım, en sade haliyle masaya yatıralım!