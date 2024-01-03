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Kredi Kartı Sayısı Dünya Nüfusunu Aştı: İşte Dünyanın 2023 Kredi Kartı İstatistikleri

etiket Kredi Kartı Sayısı Dünya Nüfusunu Aştı: İşte Dünyanın 2023 Kredi Kartı İstatistikleri

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 14:01

Son yıllarda dünya çapında kredi kartı kullanımının ne kadar artış gösterdiğini biliyoruz. Bakalım 2023 yılında kredi kartı kullanımı nasıl bir yol izlemiş? 🤔

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Kredi kartı hayatımızın önemli bir parçası!

Kredi kartı sektörü, değişen tüketici davranışlarına, teknolojik gelişmelere ve gelişen pazar trendlerine uyum sağlarken dinamik değişimler ve yenilikler yaşıyor. Kredi kartlarının geleceğini birçok önemli trend şekillendiriyor ve bu gelişmeleri anlamak finansal kurumlar, ödeme işlemcileri ve benzer şekilde tüketiciler için hayati önem taşıyor. Bakalım bu yıl kredi kartı istatistikleri nasıl bir değişim göstermiş?

Kredi kartı sahiplerinin sayısı bu yıl da artış gösterdi 👇

Dünya genelinde kredi kartı sahiplerinin sayısı istikrarlı bir şekilde artarak 2023'te 1,25 milyara ulaştı; bu, 2018'deki 1,1 milyardan yıllık %2,79'luk bir büyümeyi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 166 milyon kredi kartı sahibi bulunurken, Kanada'da 36 milyon kredi kartı sahibi bulunuyor.

2023 yılında da pazarın lideri yine aynı!

Kredi kartı ağlarının rekabet ortamı incelendiğinde Visa, küresel pazarın %40'ına hakim olarak kredi kartı pazarındaki en büyük oyuncu olmaya devam ediyor. Ancak Çin merkezli UnionPay %32 ile ikinci sırada yer alıyor ve Doğu Yarımküre'nin büyük bölümünde finansal işlemlere hakim durumda. Mastercard %24'lük pazar payıyla yakından takip ederken Amex ve Discover'ın da aralarında bulunduğu geri kalanlar küresel kredi kartı işlem hacimlerinin yalnızca %4'ünü oluşturuyor.

Geleneksel ödeme yöntemleri geride kaldı!

Kredi kartı kullanımı son yıllarda, başta nakit olmak üzere diğer geleneksel ödeme şekillerini geride bırakarak önemli bir büyüme kaydetti . Dijital işlemlerin artması ve kredi kartlarının rahatlığının artmasıyla birlikte tüketiciler, tercih ettikleri ödeme yöntemi olarak kredi kartlarını benimsiyor. Temassız ödeme yapma kolaylığı ve mobil cüzdanların kullanılabilirliği bu değişimi hızlandırdı ve nakit işlemlere olan bağımlılığı daha da azalttı.

Kredi kartıyla ödeme kabul eden işletme sayıları da arttı 👇

Dünyada yaklaşık 335 milyon işletme var. Yaklaşık 44 milyon satıcı Visa'yı, 37 milyonu MasterCard'ı, 31 milyonu AMEX'i ve 30 milyonu Discover'ı kabul ediyor. Çin'deki en popüler ödeme kartı olan China UnionPay ise 55 milyon satıcı tarafından kabul ediliyor.

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2023 yılında insanlar en çok hangi sebeplerden ötürü kredi kartı kullandı?

  • Kolaylık sağlaması ve pek çok kişi tarafından kullanılıyor olması,

  • Tüketiciyi koruyan bankacılık politikaları, 

  • Bankaların kredi kartı kullanan müşterilerine sağladığı avantajlar ve kampanyalar, 

  • Taksit, erteleme gibi durumlarla finansal esneklik sağlaması

Türkiye'de ise kredi kartı borçlanma oranı 2022'ye göre artış gösterdi 👇

Bireysel kredi kartı borçlanması geçen yıla göre %146 oranında arttı. 2023’te bireysel kredi kartı borçlanması 551 milyar 714 milyon TL oldu. Taksitli kredi kartı borçlanması % 210’luk rekor bir artışla 89 milyar 764 milyon TL’den 278 milyar 570 milyon TL’ye yükseldi. 2022’de taksitsiz kredi kartı borçlanması 134 milyar 340 milyon TL'yken 2023’te 273 milyar 143 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

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