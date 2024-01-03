Kredi Kartı Sayısı Dünya Nüfusunu Aştı: İşte Dünyanın 2023 Kredi Kartı İstatistikleri

Bireysel kredi kartı borçlanması geçen yıla göre %146 oranında arttı. 2023’te bireysel kredi kartı borçlanması 551 milyar 714 milyon TL oldu. Taksitli kredi kartı borçlanması % 210’luk rekor bir artışla 89 milyar 764 milyon TL’den 278 milyar 570 milyon TL’ye yükseldi. 2022’de taksitsiz kredi kartı borçlanması 134 milyar 340 milyon TL'yken 2023’te 273 milyar 143 milyon TL olarak kayıtlara geçti.