Kredi Kartı Sayısı Dünya Nüfusunu Aştı: İşte Dünyanın 2023 Kredi Kartı İstatistikleri
Kredi Kartı Sayısı Dünya Nüfusunu Aştı: İşte Dünyanın 2023 Kredi Kartı İstatistikleri
Son yıllarda dünya çapında kredi kartı kullanımının ne kadar artış gösterdiğini biliyoruz. Bakalım 2023 yılında kredi kartı kullanımı nasıl bir yol izlemiş? 🤔
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kredi kartı hayatımızın önemli bir parçası!
Kredi kartı sahiplerinin sayısı bu yıl da artış gösterdi 👇
2023 yılında da pazarın lideri yine aynı!
Geleneksel ödeme yöntemleri geride kaldı!
Kredi kartıyla ödeme kabul eden işletme sayıları da arttı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 yılında insanlar en çok hangi sebeplerden ötürü kredi kartı kullandı?
Türkiye'de ise kredi kartı borçlanma oranı 2022'ye göre artış gösterdi 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda