Kredi Kartı Bilgilerini Çalıyor: Herkesin Kullandığı Chrome'da Büyük Tehlike
Kredi Kartı Bilgilerini Çalıyor: Herkesin Kullandığı Chrome'da Büyük Tehlike
Akıllı telefon kullanan pek çok kişi, Chrome tarayıcısı üzerinden internete erişim sağlıyor. Fakat son dönemde ortaya çıkan 'Infostealer' adlı bir yazılım, kullanıcıların bilgilerini çalıyor.
Peki özellikle kredi kartı şifresi gibi verilerimizi korumak için ne yapmalıyız?
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Chrome, telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda en çok kullandığımız tarayıcı. Fakat son günlerde, dolandırıcıların hedefi haline geldi.
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Infostealer isimli bu yazılım, internet tarayıcımızın güvenlik duvarlarını aşarak kullanıcı bilgilerimizi ele geçiriyor.
Chrome, her ne kadar yeni tehdide karşı çözüm üretmeye çalışsa da kötü amaçlı yazılımlar da aynı şekilde kendisini güncelliyor.
Peki Chrome'un zararlı yazılımlarından nasıl korunabiliriz?
Ayrıca kredi kartı bilgilerinizin kötüye kullanımını engellemek için de iki faktörlü doğrulama yöntemi kullanın.
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