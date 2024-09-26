Kredi Kartı Bilgilerini Çalıyor: Herkesin Kullandığı Chrome'da Büyük Tehlike

Akıllı telefon kullanan pek çok kişi, Chrome tarayıcısı üzerinden internete erişim sağlıyor. Fakat son dönemde ortaya çıkan 'Infostealer' adlı bir yazılım, kullanıcıların bilgilerini çalıyor.

Peki özellikle kredi kartı şifresi gibi verilerimizi korumak için ne yapmalıyız?

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