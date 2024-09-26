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Kredi Kartı Bilgilerini Çalıyor: Herkesin Kullandığı Chrome'da Büyük Tehlike

Kredi Kartı Bilgilerini Çalıyor: Herkesin Kullandığı Chrome'da Büyük Tehlike

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
26.09.2024 - 10:00

Akıllı telefon kullanan pek çok kişi, Chrome tarayıcısı üzerinden internete erişim sağlıyor. Fakat son dönemde ortaya çıkan 'Infostealer' adlı bir yazılım, kullanıcıların bilgilerini çalıyor.

Peki özellikle kredi kartı şifresi gibi verilerimizi korumak için ne yapmalıyız?

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Chrome, telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda en çok kullandığımız tarayıcı. Fakat son günlerde, dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Chrome, telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda en çok kullandığımız tarayıcı. Fakat son günlerde, dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Shift Delete'in aktardığına göre 'Infostealer' (bilgi çalan) adı verilen kötü amaçlı bir yazılım, Chrome'u ele geçirdi. Milyonlarca insanın kullandığı Chrome, bu kötü amaçlı yazılıma karşı şu anda savunmasız.

Infostealer isimli bu yazılım, internet tarayıcımızın güvenlik duvarlarını aşarak kullanıcı bilgilerimizi ele geçiriyor.

Infostealer isimli bu yazılım, internet tarayıcımızın güvenlik duvarlarını aşarak kullanıcı bilgilerimizi ele geçiriyor.

Yazılım, kredi kartı şifrelerinizi, uygulama şifrelerinizi ve kimlik bilgilerinizi sızdırmak amacıyla hareket ediyor. Üstelik bu sızıntı, kullanıcının haberi bile olmadan gerçekleşiyor!

Chrome, her ne kadar yeni tehdide karşı çözüm üretmeye çalışsa da kötü amaçlı yazılımlar da aynı şekilde kendisini güncelliyor.

Chrome, her ne kadar yeni tehdide karşı çözüm üretmeye çalışsa da kötü amaçlı yazılımlar da aynı şekilde kendisini güncelliyor.

Burada en önemli nokta ise kullanıcının kendi kendini koruması.

Peki Chrome'un zararlı yazılımlarından nasıl korunabiliriz?

Peki Chrome'un zararlı yazılımlarından nasıl korunabiliriz?

Bu konuda dikkat etmeniz gereken birçok nokta bulunuyor. Bunlar;

  • Chrome tarayıcınızı güncel tutmak

  • Bilmediğiniz kaynaklardan dosya indirmemek

  • Şüpheli bağlantılara tıklamamak

  • Her site için farklı ve güçlü şifre kullanmak

  • Güvenilir bir antivirüs programı kullanmak

  • İki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak

Ayrıca kredi kartı bilgilerinizin kötüye kullanımını engellemek için de iki faktörlü doğrulama yöntemi kullanın.

Ayrıca kredi kartı bilgilerinizin kötüye kullanımını engellemek için de iki faktörlü doğrulama yöntemi kullanın.

Kredi kartı bilgilerinizi güvenilir olduğunu düşünmediğiniz sitelere kaydetmeyin. Bu noktada kolaylık olması açısından mobil bankacılık uygulamaları üzerinden 'sanal kart' oluşturabilir ve harcayacağınız kadar tutarı bu kartın içerisine aktarabilirsiniz. 

Böylece, sanal kart bilgileriniz çalınsa dahi paranız güvende olacak.

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