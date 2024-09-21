Mobilde Yeni Tarifeye Geçenler Bin Pişman: Faturalar Bir Anda 3'e Katlandı!

'Bilinenin aksine BTK, mobil tarifeleri artık onaylamıyor. BTK sabit tarifeleri onaylıyor.

Sabitte Türk Telekom tekel durumunda. Mobilde ise eskiden Turkcell’in pazar payı yüzde 60’lar seviyesindeydi, şimdi ise yüzde 40’lara düşmüş durumda.

Mobil pazarda etkin rekabet olduğundan hareketle fiyatı operatörler kendisi belirliyor; sadece BTK’ye bildirim yapılıyor. Perakende tarifelerde rekabeti ön plana çıkaracak bir yaklaşım var.'