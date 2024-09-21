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Mobilde Yeni Tarifeye Geçenler Bin Pişman: Faturalar Bir Anda 3'e Katlandı!

Mobilde Yeni Tarifeye Geçenler Bin Pişman: Faturalar Bir Anda 3'e Katlandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.09.2024 - 15:15

Mobil telefon tarifelerinde son bir yılda yüzde 300'lük artış gerçekleşti. Taahhüdü bitip yeni tarifeye geçen vatandaşlar faturaların 3'e katlanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Habertürk'ten Bülent Aydemir, vatandaşların tepkisi sonrası sözü yetkililere verdi. 

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Her alanda olduğu gibi mobil tarifelerde de vatandaşlar fiyat olarak en uygununu bulmaya çalışıyor. Sözleşmesi bitip yeni tarifeye geçen kullanıcılar karşılaştığı faturalarla bin pişman oluyor. Bunun nedeni ise mobil tarifelerde son bir yılda yüzde 300'lük artış gerçekleşmiş olması.

Her alanda olduğu gibi mobil tarifelerde de vatandaşlar fiyat olarak en uygununu bulmaya çalışıyor. Sözleşmesi bitip yeni tarifeye geçen kullanıcılar karşılaştığı faturalarla bin pişman oluyor. Bunun nedeni ise mobil tarifelerde son bir yılda yüzde 300'lük artış gerçekleşmiş olması.

Habertürk'ten Bülent Aydemir, söz konusu sorunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve mobil sektör temsilcileriyle görüşerek fatura artışlarının arka planını yazdı.

Habertürk'ten Bülent Aydemir, söz konusu sorunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve mobil sektör temsilcileriyle görüşerek fatura artışlarının arka planını yazdı.

Eskiden tarifelere iki yıllık taahhüt yapılırken şimdi yüksek enflasyon nedeniyle şirketler çareli bir yıllık tarifeler uygulatmakta buldu. Birçok şirket taahhüt yapmıyor, fiyat değişimlerini anlık olarak faturalara yansıtıyor.

Eskiden tarifelere iki yıllık taahhüt yapılırken şimdi yüksek enflasyon nedeniyle şirketler çareli bir yıllık tarifeler uygulatmakta buldu. Birçok şirket taahhüt yapmıyor, fiyat değişimlerini anlık olarak faturalara yansıtıyor.

Fiyat artışlarının önemli bir nedeni ise geçen iki yıllık sürede enflasyonun yüzde 280 artması oldu. Taahhütlü sözleşme yapan firmalar ise gelecek yılın enflasyonunu ve giderlerdeki artışı da göz önünde bulundurarak fiyat belirliyor.

Fiyat artışlarının önemli bir nedeni ise geçen iki yıllık sürede enflasyonun yüzde 280 artması oldu. Taahhütlü sözleşme yapan firmalar ise gelecek yılın enflasyonunu ve giderlerdeki artışı da göz önünde bulundurarak fiyat belirliyor.

BTK, fiyat artışlarını sınırladığı takdirde firmaların "Giderler çok arttı. Bu fiyata bu hizmeti veremiyoruz" serzenişiyle karşılaşıyor.

BTK, fiyat artışlarını sınırladığı takdirde firmaların "Giderler çok arttı. Bu fiyata bu hizmeti veremiyoruz" serzenişiyle karşılaşıyor.
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Bir yetkili ise duruma şu sözlerle açıklık getiriyor:

Bir yetkili ise duruma şu sözlerle açıklık getiriyor:

'Bilinenin aksine BTK, mobil tarifeleri artık onaylamıyor. BTK sabit tarifeleri onaylıyor. 

Sabitte Türk Telekom tekel durumunda. Mobilde ise eskiden Turkcell’in pazar payı yüzde 60’lar seviyesindeydi, şimdi ise yüzde 40’lara düşmüş durumda.

Mobil pazarda etkin rekabet olduğundan hareketle fiyatı operatörler kendisi belirliyor; sadece BTK’ye bildirim yapılıyor. Perakende tarifelerde rekabeti ön plana çıkaracak bir yaklaşım var.'

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