KPSS Tarzında Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel bilgiler… KPSS adaylarının en çok ter döktüğü alanlardan biri: Genel Kültür! Peki sen bu zorlu alanda ne kadar iddialısın?
Bu testte seni KPSS tarzında hazırlanmış 15 soruluk bir mini sınav bekliyor. Ama dikkat! Sorular kolay gibi görünse de gerçek bir dikkat ve bilgi birikimi gerektiriyor. Hadi bakalım, 15/15 yapabilecek misin? Kendini dene, bilginin sınırlarını zorla!
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1. Aşağıdaki roman ve karakter eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
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2. "Yaygın yanlış" kavramını ifade eden sözcük hangisidir?
3. 3170 yüksekliğindeki Doğu Anadolu gözlem evi nerededir?
4. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, tolumsal yaşam ve inanışla ilgili kullanılan tabir hangisidir?
5. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe alacakaranlık süresi nasıl değişir?
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6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir cümledir?
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuz biçimce olumlu bir cümledir?
8. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu hangisidir?
9. Osmanlı Devletinde ayaklanma sonucu öldürülen ilk padişah kimdir?
10. Türkiye, 2023 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisinin NATO üyeliğini onaylamıştır?
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11. 2020 yılında Ayasofya Camii, yeniden ibadete hangi kararla açılmıştır?
12. “Türkiye Uzay Ajansı” (TUA) hangi yılda kurulmuştur?
13. Atatürk milliyetçiliğinin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
14. Genel idare Kolluk Makamları, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanlığı, Valiler ve ... olmak üzere dörttür.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" kullanımı yanlıştır?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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