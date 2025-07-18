KPSS Tarzında Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel bilgiler… KPSS adaylarının en çok ter döktüğü alanlardan biri: Genel Kültür! Peki sen bu zorlu alanda ne kadar iddialısın?

Bu testte seni KPSS tarzında hazırlanmış 15 soruluk bir mini sınav bekliyor. Ama dikkat! Sorular kolay gibi görünse de gerçek bir dikkat ve bilgi birikimi gerektiriyor. Hadi bakalım, 15/15 yapabilecek misin? Kendini dene, bilginin sınırlarını zorla!