Kozmetik Sektörünün “Ruj Endeksi”: Tüketici Alışkanlıkları Dönemsel Olarak Nasıl Değişir?

Ekonomi iyi olduğunda alışveriş sepeti biraz daha cesur olur, insanlar daha büyük ve pahalı ürünlere yönelir. Ama işler biraz belirsizleştiğinde alışveriş listesi de küçülür. Büyük harcamalar şimdilik dursun köşesine bırakılırken, küçük ama keyifli şeyler sahneye çıkar. İşte tam bu noktada ruj, oje ya da sevilen bir parfüm devreye girer. Çünkü bu ürünler sadece makyaj değil, aynı zamanda küçük bir moral takviyesi gibidir. Yani alışveriş alışkanlıkları dönemlere göre değişse de insanların kendini iyi hissetme ihtiyacı hiç değişmez. Bazen bunun çözümü de sadece küçük bir ruj kadar basit olabilir.