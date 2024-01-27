Köz Ateşine ve Lezzetine Dayanamayanlar İçin Ankara’daki En İyi Ocakbaşı Mekanları

Közde pişen etin kokusu mudur yoksa dost meclisinde yenilen yemeklerin daha mı lezzetli olduğu bilinmez ama mezelerin, etin ve tabii ki mekanın havasına ocakbaşının etkisi elbette büyük. Bu etkiyi Ankara’da en güzel yerlerde hissetmek için ocakbaşına gitmek istiyor ama nereye gideceğinize karar veremiyorsanız rehber niteliğindeki yazımız sizinle.