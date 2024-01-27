Köz Ateşine ve Lezzetine Dayanamayanlar İçin Ankara’daki En İyi Ocakbaşı Mekanları
Köz Ateşine ve Lezzetine Dayanamayanlar İçin Ankara’daki En İyi Ocakbaşı Mekanları
Kaynak: https://www.nefisyemektarifleri.com/b...
Közde pişen etin kokusu mudur yoksa dost meclisinde yenilen yemeklerin daha mı lezzetli olduğu bilinmez ama mezelerin, etin ve tabii ki mekanın havasına ocakbaşının etkisi elbette büyük. Bu etkiyi Ankara’da en güzel yerlerde hissetmek için ocakbaşına gitmek istiyor ama nereye gideceğinize karar veremiyorsanız rehber niteliğindeki yazımız sizinle.
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1. Anason Ocakbaşı
2. Küçe Ocakbaşı Meyhane
3. Kule Ocakbaşı
4. Angora Ocakbaşı
5. Kadim Ocakbaşı
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6. Kuleli Ocakbaşı
7. Köz Biber Ocakbaşı
8. Alaattin Ocakbaşı Adana Kebapçısı
9. Arada Ocakbaşı
10. Kaliruha Ocakbaşı Bestekar
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