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Köz Ateşine ve Lezzetine Dayanamayanlar İçin Ankara’daki En İyi Ocakbaşı Mekanları

Köz Ateşine ve Lezzetine Dayanamayanlar İçin Ankara’daki En İyi Ocakbaşı Mekanları

Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 15:46

Közde pişen etin kokusu mudur yoksa dost meclisinde yenilen yemeklerin daha mı lezzetli olduğu bilinmez ama mezelerin, etin ve tabii ki mekanın havasına ocakbaşının etkisi elbette büyük. Bu etkiyi Ankara’da en güzel yerlerde hissetmek için ocakbaşına gitmek istiyor ama nereye gideceğinize karar veremiyorsanız rehber niteliğindeki yazımız sizinle.

Kaynak: https://www.nefisyemektarifleri.com/b...
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1. Anason Ocakbaşı

1. Anason Ocakbaşı

Ocakbaşına karşı ön yargınızı kıracak olan Anason özellikle Adanasıyla çok beğeniliyor. Ambiyansı, mezeleri ve müzikleriyle Ankara’da favori mekanınız olacak.

Adres: Barbaros, Billur Sk. No:5/3, 06680 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın. 

Instagram: @anasonocakbasiankara

Ziyaretçi Yorumu: “Çok nadiren meyhanelerde kaliteli ana yemek oluyor diye masadakilerin zoruyla adana sipariş verdim. Ankara'da yediğim en iyi adanalardan biri çıktı. Ortam şahane klasik meyhaneden ziyade daha loş ve otantik. Muhtemel yeni favorim :).”

2. Küçe Ocakbaşı Meyhane

2. Küçe Ocakbaşı Meyhane

Ciğeri, etleri ve mezeleriyle gelenleri kendine hayran bırakan Küçe Ocakbaşı özelikle kadınların da rahatça gidebildiği ve rahat edebildiği bir mekan.

Adres: Yıldızevler, 712. Sk. no:1, 06550 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın.

Instagram: @kuceocakbasi

Ziyaretçi Yorumu: “Etler lezzetli, en keyif aldığım ocakbaşlarından biri oldu. Tek eksi yanı ben gittiğimde içeride erkek nüfusu biraz fazla idi.”

3. Kule Ocakbaşı

3. Kule Ocakbaşı

Mezesinden tatlısına kadar masaya gelen bütün lezzetlerin damağınıza imza atacağı Kule Ocakbaşı işini iyi bilen personeli ve misafirperverlikleriyle sizi mekana bağımlı hale getirebilir.

Adres: Konutkent, Eczacı Holding A.Ş Deposu, 3028.Cadde No:3/123, 06810 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın.

Instagram: @kuleocakbasi

Ziyaretçi Yorumu: “Normalde eğlenmek için asla bir Ocakbaşı seçmem ama buraya BA-YIL-DIM!!!”

4. Angora Ocakbaşı

4. Angora Ocakbaşı

Tavuk şiş, adana, mezeleri ve Ocakbaşı kültürünü yıllardır bozmayan Angora Ocakbaşı her gelenin memnun ayrıldığı bir mekan. Tam bir fiyat performans işletmesi.

Adres: Angora Bulvarı 2015 Cadde 4/8, 06800 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın.

Instagram: @angoraocakbasi

Ziyaretçi Yorumu: “Baştan sona kalite diyebilirim Mekan sahibi Yusuf bey ilgisi alakası ile kendi mekanınızı gibi bir konfor yaşatıyor  Ankara da rakı içilecek noktaların başında yer alıyor.Ortam nezih ve temiz lezzet noktasında Urfa ve Yağlı Kara kebapları favorilerim arasında şiddetle tavsiye ederim teşekkürler 👍☺️.”

5. Kadim Ocakbaşı

5. Kadim Ocakbaşı

Özellikle tabaklarının güzelliği göze çarpıyor ama etlerin tadı, personelin ilgisi ve müzikleriyle geldiğinize pişman olmayacağınız bir işletme.

Adres: Macun, 171. Sk. Gimart Outlet, 06374 Yenimahalle/Ankara

Konum için tıklayın. 

Instagram: @kadimocakbasi

Ziyaretçi Yorumu: “Hem sohbet hem keyifle yemek yenilebilecek harika ilgili garsonlara ve dizayna sahip bir mekan. Adana muhteşemdi. Roka salatası da keza. Şahmeran tarzı konseptleri de. Özellikle Bakır sürahilerine bayıldığımı söylemeden geçemeyeceğim. Harikaydı. Tebrikler.”

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6. Kuleli Ocakbaşı

6. Kuleli Ocakbaşı

Et ve et yemekleri başta olmak üzere mezeleri ve salatalarıyla beklentinizin üstünde bir lezzetleriyle sizi şaşırtacak olan Kuleli Ocakbaşı gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz bir mekan.

Adres: Kızkulesi sokak 18/2 gop, 06680 Çankaya/Ankara

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Instagram: @kuleliocakbasi

Ziyaretçi Yorumu: “Ortam, yiyecekler, hizmet hepsi dört dörtlük. Kız kıza çok rahat ettik. Garsonların titizliği, nazik ilgileri ve tattığımız tüm meze ve yemeklerin güzelliğiyle favori mekanımız oldu.”

7. Köz Biber Ocakbaşı

7. Köz Biber Ocakbaşı

Lezzetli etleri özellikle kuşu şişleri ile beğenilen Köz Biber Ocakbaşı mekanın ambiyansı ve ilgili personeliyle Ankara’da beğenilen bir başka ocakbaşı önerimiz.

Adres: Beştepe, Nergiz Sk. NO:7 D:11, 06560 Yenimahalle/Ankara

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Instagram: @kozbiberocakbasi

Ziyaretçi Yorumu: “Kuzu şişi muhteşem olan mekan, fiyatlar uçuk degil, severek arada bir gidiyoruz.”

8. Alaattin Ocakbaşı Adana Kebapçısı

8. Alaattin Ocakbaşı Adana Kebapçısı

Ocakbaşından çıkan duman bazen rahatsız etsede lezzetler o kadar iyi ki dumanı unutabilirsiniz. Mezeleri, etleri ve Tarsus’a has lezzetleriyle Alaattin Ocakbaşı misafirlerini bekliyor.

Adres: Alacaatlı mahallesi 3158 cadde, Moda City No: 38/B, 06810 Çankaya

Konum için tıklayın. 

Instagram: @alaattinocakbasi

Ziyaretçi Yorumu: “Ankara'da sevdiğim sayılı ocakbaşlarından biri, belki de en sevdiğim 🤗 kapatmaya yakın, spontane gelişen planımızda bizi kırmayıp enfes katmerini bile bize yaptı, gönüllerimizi fethetti 💕 çok seviyoruz, merkez.”

9. Arada Ocakbaşı

9. Arada Ocakbaşı

Bir gelenin adı gibi arada değil sürekli geldiği Arada Ocakbaşı rahatça alkol alıp lezzetleri mezeler ve etleriyle keyifli bir akşam geçirebileceğiniz bir mekan.

Adres: Yukarı Bahçelievler, Azerbaycan Cd. No:114, 06490 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın.

Instagram: @arada.ocakbasi

Ziyaretçi Yorumu: “Her uygun fırsatta gitmeye çalışıp, her zaman memnun ayrıldığım mekan. Arkadaşlar çok ilgili, mezeler çok lezzetli. Sohbet ederken alkol alabileceğim sessiz sakin bir yer olsun diyorsanız mutlaka gitmelisiniz.”

10. Kaliruha Ocakbaşı Bestekar

10. Kaliruha Ocakbaşı Bestekar

Kuzu işi, tavuk şiş ve adanasıyla oldukça beğenilen Kaliruha Ocakbaşı arkadaşlarınızla ya da tek başınıza alkol alabileceğiniz bir mekan. 

Adres: Remzi Oğuz Arık, Bestekar Cd 86/A, 06680 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın. 

Instagram: @kaliruhaocakbasi

Ziyaretçi Yorumu: “Mezesi ve etleri, hizmetle birlikte çok hoş bir meyhane olmuş ama ocak başı iyice standardı yükseltiyor Kaliruha'da. Dostlarla giderseniz çok keyifli ama tek de gitseniz ocak başında yeni dostlar da edinebilirsiniz. Referansım on numara!”

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