Kovulma Garantili: Yeni Bir İşe Başladığınızda Sakın Bunları Yapmayın!

Dedikodu

Özellikle iş yerindeki insanlar hakkında negatif yorumlar yapmaktan kaçının.

Aşırı bağlılık

İş yerinin sadece bir iş yeri olduğunu unutmayın. Çok çalışın ancak beklentilerinizin karşılandığından da emin olun.

Şirket içi politika

Ofiste olan bitene karışmak yerine işinize odaklanın ve tarafsızlığınızı koruyun.