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Kovulma Garantili: Yeni Bir İşe Başladığınızda Sakın Bunları Yapmayın!

Kovulma Garantili: Yeni Bir İşe Başladığınızda Sakın Bunları Yapmayın!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.08.2024 - 16:10

Başvuru süreci, insan kaynakları görüşmesi, mülakat derken pek çok farklı aşamadan geçerek yeni bir işe başladınız. Elbette işinizde başarılı işler ortaya koymak ve kendinizi kanıtlamak isteyeceksiniz. O halde dikkat etmeniz gereken konular var! 

Yeni bir işe başladığınızda neler yapmalı, neler yapmamalısınız?

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İşe giriş süreçlerini başarıyla tamamladınız ve sonunda hayalini kurduğunuz o pozisyona kavuştunuz!

İşe giriş süreçlerini başarıyla tamamladınız ve sonunda hayalini kurduğunuz o pozisyona kavuştunuz!

Fakat her şey asıl şimdi başlıyor. Bundan sonra kendinizi işinize vermeli, ne kadar başarılı olduğunuzu kanıtlama zamanı. E tabii sadece başarı da yetmez. Çalışma arkadaşlarınızla iyi geçinmeli, ortama ayak uydurmalısınız.

Peki bir işe girdiğinizde nelerden uzak durmalısınız?

Peki bir işe girdiğinizde nelerden uzak durmalısınız?
  • Dedikodu

Özellikle iş yerindeki insanlar hakkında negatif yorumlar yapmaktan kaçının.

  • Aşırı bağlılık

İş yerinin sadece bir iş yeri olduğunu unutmayın. Çok çalışın ancak beklentilerinizin karşılandığından da emin olun.

  • Şirket içi politika

Ofiste olan bitene karışmak yerine işinize odaklanın ve tarafsızlığınızı koruyun.

Eleştirel yorumlarınızı topluluk içerisinde yapmayın.

Eleştirel yorumlarınızı topluluk içerisinde yapmayın.

Sizden alt pozisyonda çalışan bir kişi olsa dahi yapacağınız eleştirel yorumları bireysel yapmaya dikkat edin. 

  • Network'ün önemini fark edin

Görünürlüğünüzü artırmanız yalnızca burada değil, sonraki işlerinizde de çok faydalı olacak.

  • Şirket etkinliklerine katılmamazlık yapmayın

Takımın bir parçası olduğunuzu göstermek için şirketin düzenlediği etkinliklere katılım sağlayın.

  • Geç kalmayın

Dakik olmak sandığınızdan çok daha önemli. Geç kaldığınızda başkalarının zamanına saygı göstermediğiniz anlamına gelebilir.

Aptalca sorular sormaktan çekinmeyin!

Aptalca sorular sormaktan çekinmeyin!

Bir şeylerin cevaplarını kendiniz aramaktansa her zaman doğru cevabı öğrenmeye çalışın. Bir sorunun 'aptalca' olduğunu düşünerek sormaktan vazgeçmeyin.

  • Kişisel telefonunuzu çok fazla kullanmayın.

Bu madde biraz rahatsız edici görülebilir. Fakat iş saatlerinde sosyal medyada takılmak için cep telefonunuzu sürekli kullanmak imajınızı zedeleyebilir.

  • Değişimden kaçmayın

Yeni yaklaşımlara her zaman açık olun. Değişimden kaçmak hem bireysel hem de toplumsal anlamda gelişmeye engel olabilir.

Peki yeni başladığınız işinizde neler yapmalısınız?

Peki yeni başladığınız işinizde neler yapmalısınız?
  • Çok çalışın

Her ne kadar klişe bir madde gibi görünse de sizden beklenen şey çalışkan olmanız! Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızdan emin olun.

  • Not tutun

Toplantı sırasında notlar almayı ve ekibinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Böylece ne kadar pratik ve öğrenmeye açık olduğunuzu göstereceksiniz.

  • Haftalık özet çıkarın

Haftanın son gününde, bir haftada neler yaptığınızı özetleyerek yöneticinize gönderin. Bu süreçte aklınıza takılan soruları da kolayca iletebilirsiniz.

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'Bilgi manyağı' olun.

'Bilgi manyağı' olun.

Peki bu ne demek? Aklınıza takılan soruları sormaktan çekinmeyin. Ne kadar hızlı öğrenirseniz yapacağınız işlerin süresini de o kadar kısaltmış olursunuz.

  • Bağlantılarınızı genişletin

İş arkadaşlarınızla bir kahve buluşması yapabilirsiniz. Böylece işin ötesinde arkadaşlıklarınızı da geliştireceksiniz.

  • Geri bildirimlere önem verin

Yaptığınız işin nasıl gittiğini öğrenmek için yöneticinizden geri bildirim alın. Düzenli geri bildirimler sayesinde ne kadar yol aldığınızı görebileceksiniz.

Yeni fikirler sunmaktan çekinmeyin!

Yeni fikirler sunmaktan çekinmeyin!

Yeni bir fikir gerektiğinde veya yeni bir iş üstlenme fırsatı olduğunda hevesli olun. İnisiyatif göstermek kendinize olan güveninizi de artırır.

  • Yardımcı olun

Yardıma ihtiyacı olan birisini gördüğünüzde yardım edin. 

  • Pozitif olun!

İyimser olun, olumlu konuşun ve teşekkür etmeyi unutmayın. Ekip ruhunuzu güçlendirin.

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