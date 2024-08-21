Kovulma Garantili: Yeni Bir İşe Başladığınızda Sakın Bunları Yapmayın!
Kovulma Garantili: Yeni Bir İşe Başladığınızda Sakın Bunları Yapmayın!
Başvuru süreci, insan kaynakları görüşmesi, mülakat derken pek çok farklı aşamadan geçerek yeni bir işe başladınız. Elbette işinizde başarılı işler ortaya koymak ve kendinizi kanıtlamak isteyeceksiniz. O halde dikkat etmeniz gereken konular var!
Yeni bir işe başladığınızda neler yapmalı, neler yapmamalısınız?
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İşe giriş süreçlerini başarıyla tamamladınız ve sonunda hayalini kurduğunuz o pozisyona kavuştunuz!
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Peki bir işe girdiğinizde nelerden uzak durmalısınız?
Eleştirel yorumlarınızı topluluk içerisinde yapmayın.
Aptalca sorular sormaktan çekinmeyin!
Peki yeni başladığınız işinizde neler yapmalısınız?
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'Bilgi manyağı' olun.
Yeni fikirler sunmaktan çekinmeyin!
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