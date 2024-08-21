En İnatçı Burçlar: Onlar İçin Boşuna Nefesinizi Tüketmeyin!

İnatçı gibi görünmeyen dedik çünkü Akrep burçları aslında sizin fikrinizi dinler. Sizi iyice anladıktan sonra ise sizi yine kendi fikrine ikna etmeye çalışır. Yani sizin uzun uzun anlattığınız fikrinizin aslında pek de bir önemi yok!