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En İnatçı Burçlar: Onlar İçin Boşuna Nefesinizi Tüketmeyin!

En İnatçı Burçlar: Onlar İçin Boşuna Nefesinizi Tüketmeyin!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.08.2024 - 13:01

'Boşuna nefes tüketme. Yorma n'olur, ilerle...' Sözlerini hayat mottosu haline getiren burçlar var adeta! Öyle ki onları ikna etmeye çalışmak demek boşuna nefesinizi tüketmeniz anlamına geliyor. 

Peki bu burçlar hangileri? 

Gelin astrolojinin en inatçı burçlarına bakalım...

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En sinirli burçlar, en dürüst burçlar, en romantik burçlar...

En sinirli burçlar, en dürüst burçlar, en romantik burçlar...

Sizler de çevrenizdeki insanları zaman zaman gözlemlemiş, bazı huylarını burçlarına bağlamışsınızdır. İlk tanıştığınız bir insanın burcunu tahmin etmek de oldukça eğlenceli olabilir.

Peki inatçı birisiyle karşılaştığınızda burcunun ne olduğunu düşünürsünüz?

Gelin en inatçı burçlara bir bakalım!

1. En inatçı burçlar listesinin başını Oğlak burçları çekiyor!

1. En inatçı burçlar listesinin başını Oğlak burçları çekiyor!

Oğlak burçlarının en belirgin özelliği sabit fikirli olmalarıdır. Oğlak burcu bir insan reddedilmekten hiç hoşlanmaz. Fikirlerinin kabul göreceği ortamlarda bulunmak ister. Bir insanın onlara 'hayır' demesi, onlar için kabul edilemez bir davranıştır!

2. Koç burçları da en inatçı burçlar arasında üst sıralarda yer alıyor.

2. Koç burçları da en inatçı burçlar arasında üst sıralarda yer alıyor.

Kendi bildiğini okumayı seven Koç burcuna bir şeyi 'yapamazsın' demeniz yeterlidir. Daha sonra oturun ve izleyin. Koç burçları için imkansız diye bir şey yoktur. İnatçı yönleriyle ön plana çıkan Koç burçlarını inanmadıkları bir şeye ikna etmek ise deveye hendek atlatmak kadar zordur.

Boşuna Koç dememişler!

3. Oldukça sabırlı Boğa burçlarının inatçı burçlar listesinde yer almasına şaşırabilirsiniz!

3. Oldukça sabırlı Boğa burçlarının inatçı burçlar listesinde yer almasına şaşırabilirsiniz!

Boğa burçları elbette sabırlıdır, fakat bir yere kadar. Reddedilmekten hiç hoşlanmayan Boğa burçlarının sabırını bir 'hayır' demekle taşırabilirsiniz.

4. İnatçı gibi görünmeyen Akrep burçları da listemizde yerini aldı çoktan.

4. İnatçı gibi görünmeyen Akrep burçları da listemizde yerini aldı çoktan.

İnatçı gibi görünmeyen dedik çünkü Akrep burçları aslında sizin fikrinizi dinler. Sizi iyice anladıktan sonra ise sizi yine kendi fikrine ikna etmeye çalışır. Yani sizin uzun uzun anlattığınız fikrinizin aslında pek de bir önemi yok!

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5. En inatçı burçlar listemizi Aslan burçlarıyla noktalıyoruz!

5. En inatçı burçlar listemizi Aslan burçlarıyla noktalıyoruz!

Dediğim dedik Aslan burçlarının fikrini değiştirmek çok zordur. Eğer bir Aslan, herhangi bir şeyin yapılmasını istiyorsa öncelikle onun dediği yapılır. Daha sonra sıra belki size gelir. Bakın söz vermiyorum, belki!

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