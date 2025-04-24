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Kötü Haber Açıklandı: Pazardan İtibaren Hava Ani ve Sert Şekilde Değişecek!

Kötü Haber Açıklandı: Pazardan İtibaren Hava Ani ve Sert Şekilde Değişecek!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2025 - 17:32

Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde bir süredir yüksek sıcaklık etkili oluyor. İstanbul'da 22 derecelere kadar yükselen sıcaklıklar yaz mevsiminin geldiğini düşündürürken adeta ters köşe açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) megakent için kritik hava durumu uyarısında bulundu. İBB'nin açıklamasına göre 27 Nisan Pazar gününden itibaren sıcaklıklarda ani ve sert değişim yaşanacak. Meteorolojinin tahminlerine göre ise 1 Mayıs'a kadar ülke genelinde yağış ve soğuk hava hakim olacak. Öte yandan Mansur Yavaş'tan da Ankaralılara uyarı geldi.

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Yazın artık geldiğini düşünüyorsanız bu haberimiz biraz hevesinizi kursağınızda bıraktıracak cinsten!

Yazın artık geldiğini düşünüyorsanız bu haberimiz biraz hevesinizi kursağınızda bıraktıracak cinsten!

24 Nisan Perşembe gününe kasvetli ve soğuk havayla başlayan İstanbullular 'Yaz sıcakları ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar montlarımızı, kabanlarımızı kaldırttı ancak sadece montları değil atkıları da önümüzdeki günlerde çıkarmamız gerekecek. Hafta sonuna İstanbul'da bahar havası yaşanacak. Ta ki Pazar gününe kadar... Pazar günü ve sonrası İstanbul için kritik uyarı İBB'den geldi. Hafta sonuna kadar megakentte güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise 17-20 derece bandında seyredecek.

Meteorolojiden hava tahmin haritası:

Meteorolojiden hava tahmin haritası:

Meteoroloji 25 Nisan 1 Mayıs arasında ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceğini belirtti. Meteoroloji haritasına göre ise Türkiye geneli yağışlı olacak.

İBB: "Pazar günü havada ani ve sert değişim olacak."

İBB: "Pazar günü havada ani ve sert değişim olacak."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada pazar günü kentte kuvvetli rüzgar olacak. Poyrazın 40-70 kilometre hızla esenecek. Sıcaklıklarda 5-8 derece arası düşüş meydana gelecek. İstanbul’da rüzgarla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İBB'den yapılan açıklamada 'Pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert bir değişim yaşanacağını gösteriyor' denildi.

GÜN GÜN HAVA TAHMİNİ

  • Cuma: Öğleden sonra yerel hafif yağmurlu, 19°C / 10°C

  • Cumartesi: Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C / 12°C

  • Pazar: Kuvvetli Poyraz ve yağışla birlikte çok bulutlu, 14°C / 9°C

  • Pazartesi: Az bulutlu, zaman zaman fırtına şeklinde rüzgâr, 15°C / 7°C

  • Salı: Çok bulutlu, fırtınayla birlikte hafif yağışlı, 14°C / 6°C

  • Çarşamba: Çok bulutlu, yer yer rüzgârla birlikte hafif yağmur, 15°C / 7°C

İstanbulluların özellikle Pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüne ve fırtına şeklinde esecek rüzgârlara karşı tedbirli olmaları gerektiğinin altı çizildi. Açık hava etkinliklerinin bu değişikliklere göre planlanması da öneriliyor.

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı.

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı.
twitter.com

'Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır.

Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir.

Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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