Kötü Haber Açıklandı: Pazardan İtibaren Hava Ani ve Sert Şekilde Değişecek!

24 Nisan Perşembe gününe kasvetli ve soğuk havayla başlayan İstanbullular 'Yaz sıcakları ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar montlarımızı, kabanlarımızı kaldırttı ancak sadece montları değil atkıları da önümüzdeki günlerde çıkarmamız gerekecek. Hafta sonuna İstanbul'da bahar havası yaşanacak. Ta ki Pazar gününe kadar... Pazar günü ve sonrası İstanbul için kritik uyarı İBB'den geldi. Hafta sonuna kadar megakentte güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise 17-20 derece bandında seyredecek.