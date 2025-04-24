Kötü Haber Açıklandı: Pazardan İtibaren Hava Ani ve Sert Şekilde Değişecek!
Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde bir süredir yüksek sıcaklık etkili oluyor. İstanbul'da 22 derecelere kadar yükselen sıcaklıklar yaz mevsiminin geldiğini düşündürürken adeta ters köşe açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) megakent için kritik hava durumu uyarısında bulundu. İBB'nin açıklamasına göre 27 Nisan Pazar gününden itibaren sıcaklıklarda ani ve sert değişim yaşanacak. Meteorolojinin tahminlerine göre ise 1 Mayıs'a kadar ülke genelinde yağış ve soğuk hava hakim olacak. Öte yandan Mansur Yavaş'tan da Ankaralılara uyarı geldi.
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Yazın artık geldiğini düşünüyorsanız bu haberimiz biraz hevesinizi kursağınızda bıraktıracak cinsten!
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Meteorolojiden hava tahmin haritası:
İBB: "Pazar günü havada ani ve sert değişim olacak."
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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