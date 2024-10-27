Koşu Bandında Enerjinizi Tavan Yaptıracak 20 Şarkı
Koşu Bandında Enerjinizi Tavan Yaptıracak 20 Şarkı
Koşu bandına çıktınız, ayakkabılarınızı bağladınız, ama bir şey eksik: Müziğiniz! İyi bir koşu performansının sırrı sadece dayanıklılığınızda değil, aynı zamanda doğru şarkıları seçmenizde gizli. Enerjinizi tavan yaptıracak, sizi durdurulamaz kılacak 20 şarkıyı bir araya getirdik. Hadi o zaman, ritmi yakalayın ve koşmaya başlayın! 🏃♂️🎧
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1. Eminem – Lose Yourself
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2. David Guetta ft. Sia – Titanium
3. Paulz - Balenciaga
4. Calvin Harris – Summer
5. Kanye West - Stronger
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6. Beyonce – Run the World
7. AC/DC – Thunderstruck
8. Survivor – Eye of the Tiger
9. Rihanna – We Found Love
10. Linkin Park – Numb
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11. Swedish House Mafia – Don’t You Worry Child
12. Pitbull ft. Ne-Yo – Time of Our Lives
13. Rammstein - Du Hast
14. System Of A Down - Toxicity
15. Ceza - Suspus
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