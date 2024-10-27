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Koşu Bandında Enerjinizi Tavan Yaptıracak 20 Şarkı

etiket Koşu Bandında Enerjinizi Tavan Yaptıracak 20 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 20:43

Koşu bandına çıktınız, ayakkabılarınızı bağladınız, ama bir şey eksik: Müziğiniz! İyi bir koşu performansının sırrı sadece dayanıklılığınızda değil, aynı zamanda doğru şarkıları seçmenizde gizli. Enerjinizi tavan yaptıracak, sizi durdurulamaz kılacak 20 şarkıyı bir araya getirdik. Hadi o zaman, ritmi yakalayın ve koşmaya başlayın! 🏃‍♂️🎧

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1. Eminem – Lose Yourself

2. David Guetta ft. Sia – Titanium

3. Paulz - Balenciaga

4. Calvin Harris – Summer

5. Kanye West - Stronger

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6. Beyonce – Run the World

7. AC/DC – Thunderstruck

8. Survivor – Eye of the Tiger

9. Rihanna – We Found Love

10. Linkin Park – Numb

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11. Swedish House Mafia – Don’t You Worry Child

12. Pitbull ft. Ne-Yo – Time of Our Lives

13. Rammstein - Du Hast

14. System Of A Down - Toxicity

15. Ceza - Suspus

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16. Athena - Serseri Mayın

17. Sertab Erener - Everyway That I Can

18. maNga - Bir Kadın Çizeceksin

19. Özlem Tekin - Gezegen X

20. Malt - Deprem

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