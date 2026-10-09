Koskoca Adaya Kilit Vurulabilir: Suyu Tükenen Adanın Halkı Tahliye Edilebilir

Deniz papağanları ve foklarıyla bilinen, yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Lundy, suyunun tamamını yağmurdan ve granit kayaya açılmış kuyulardan sağlıyor. Ada kışın sonunda rekor yağış almış, mart ayında depolar neredeyse tamamen dolmuştu. Ardından gelen, kayıtlardaki en sıcak ve en kurak yaz ise tabloyu tersine çevirdi. Lundy'ye bu döneme kadar normalde düşen yaklaşık 1.500 milimetre yağışın ancak yüzde 20'si düşebildi.

Depolar yüzde 13'e inince anakaradan acil su sevkiyatı başlatıldı. Ağustostan bu yana Kuzey Devon'dan kalkan yolcu gemisi MS Oldenburg, haftada üç kez adaya 4 bin litre su götürüyor. İlk sevkiyat yaklaşık 67 bin litreydi ve maliyeti 7 bin sterlini buldu. Oysa adada günlük tüketim 9 ila 11 bin litre arasında değişiyor.

Suyu iskeleden köye ulaştırmak da başlı başına bir uğraş. Haziranda yaşanan heyelan, deniz seviyesinden yaklaşık 120 metre yüksekteki köye çıkan yolun bir bölümünü kapattı. Su gemiden indirilip yamacın yarısına kadar taşınıyor, oradan da yangın hortumuyla heyelan bölgesi geçilerek tepedeki depoya pompalanıyor. Adadaki araç filosu birkaç arazi aracı, traktör, ATV ve bir itfaiye aracından ibaret. Ada müdürü Matt Scantlebury süreci 'lojistik bir kabus' olarak tanımlıyor.