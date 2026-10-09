Koskoca Adaya Kilit Vurulabilir: Suyu Tükenen Adanın Halkı Tahliye Edilebilir
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İngiltere'nin güneybatısında, Bristol Kanalı'nın ortasındaki Lundy Adası tarihinin en ağır su krizini yaşıyor. Nisandan bu yana kayda değer yağış almayan adada su depoları yüzde 13'e kadar geriledi. Yalnızca 28 kişinin yaşadığı küçük ada için yetkililer ilk kez tahliye ihtimalini konuşuyor.
Kaynak: BBC
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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